Зеленский уволил главу Сумской РГА по поданному им заявлении: тот сообщил, что ничего не писал

Виталий Бурбыка говорит, что не подавал заявление об увольнении, и назвал это "играми главы ОГА".

Президент Украины Владимир Зеленский уволил главу Сумской районной государственной администрации Сумской области Виталия Бурбыку. Распоряжение опубликовано на сайте Офиса президента.

"Уволить Бурбыку Виталия Александровича с должности главы Сумской районной государственной администрации Сумской области согласно поданному им заявлению", – сказано в документе.

Бурбыка на своей странице в Facebook заявил, что не подавал заявление об увольнении, и назвал это "играми главы ОГА".

"Заявление о моем увольнении сфальсифицировано. Никаких заявлений об увольнении я не подавал. Это грязные подковерные игры ОГА под руководством В.Хома. Готовлю обращение в суд", – сообщил он.

Глава Сумской ОГА Василий Хома заявил Суспільному, что решение об увольнении Бурбыки принималось на основании заявления.

"Все решения, которые принимаются, принимаются на основании документов, которые соответствуют требованиям действующего законодательства. И не может такого быть, чтобы было принято что-то по-другому. Были все документы собраны, которые соответствуют требованиям действующего законодательства, и личное заявление. Я считаю, комментировать это не имеет никакого смысла", — сказал Хома.

Напомним, 29 января Владимир Зеленский назначил главой Черкасской областной государственной администрации народного депутата фракции "Слуга народа" и бывшего шоумена Александра Скичко. За пару месяцев до этого, 27 ноября 2020 года был назначен глава Одесской ОГА. До этого были назначены Николаевский и Сумской главы ОГА.