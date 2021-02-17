Зеленський звільнив голову Сумської РДА за поданою ним заявою: той повідомив, що нічого не писав

Віталій Бурбика каже, що не подавав заяву про звільнення, і назвав це "іграми голови ОДА".

Президент України Володимир Зеленський звільнив голову Сумської районної державної адміністрації Сумської області Віталія Бурбику. Розпорядження опубліковано на сайті Офісу президента.

"Звільнити Бурбику Віталія Олександровича з посади голови Сумської районної державної адміністрації Сумської області згідно з поданою ним заявою", — сказано в документі.

Бурбика на своїй сторінці у Facebook заявив, що не подавав заяву про звільнення, і назвав це "іграми голови ОДА".

"Заяву про моє звільнення сфальсифіковано. Жодних заяв про звільнення я не подавав. Це брудні підкилимні ігри ОДА під керівництвом В. Хоми. Готую звернення до суду", — повідомив він.

Голова Сумської ОДА Василь Хома заявив Суспільному, що рішення про звільнення Бурбики приймалося на підставі заяви.

"Усі рішення, які приймаються, приймаються на підставі документів, які відповідають вимогам чинного законодавства. І не може такого бути, щоб було прийнято щось по-іншому. Були всі документи зібрані, які відповідають вимогам чинного законодавства, і особиста заява. Я вважаю, коментувати це немає ніякого сенсу", — сказав Хома.

Нагадаємо: 29 січня Володимир Зеленський призначив головою Черкаської обласної державної адміністрації народного депутата фракції "Слуга народу" і колишнього шоумена Олександра Скічка. За кілька місяців до цього, 27 листопада 2020 року був призначений голова Одеської ОДА. До цього були призначені Миколаївський і Сумській голови ОДА.