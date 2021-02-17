Зеленский подписал указ об изменении состава СНБО: кто в него вошел

Президент принял неожиданное кадровое решение накануне секретного заседания по поводу Донбасса.

Президент Украины Владимир Зеленский включил в состав Совета национальной безопасности и обороны Юлию Липутину, министра по делам ветеранов. 17 февраля указ главы государства разместили на официальном сайте Офиса президента, документ приобретает силу со дня публикации.

Юлия Лапутина стала второй женщиной в истории Украины, которой присвоили звание генерала. 18 декабря 2020 она возглавила министерство по делам ветеранов, ране принимала участие Антитеррористической операции на Донбассе работала на руководящих должностях в СБУ. Будучи ветераном, Юлия Лапутина также участвует в работе Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

[ + – ] Юлия Липутина, СНБО, министр по делам ветеранов

Ранее стало известно, что 19 февраля состоится заседание СНБО. По словам народного депутата из фракции "Слуга народа" участники должны обсудить ситуацию на Донбассе, при этом некоторые вопросы будут рассматривать в закрытом режиме.

Недавно народный депутат Гео Лерос, которого исключили из "Слуги народа", направил в СНБО обращение с просьбой проверить деятельность компании "Студия Квартал 95" и ввести санкции после продажи в Россию прав на франшизу "Лига смеха". В своем блоге он обратил внимание, что до 2019 года программу вел действующий Владимир Зеленский, а теперь аналогичный продукт готовится выпускать российский телеканал "СТС", которым управляет крупный холдинг "Национальная медиа группа" и государственный банк ВТБ. А также напомнил, что сам "СТС" уже находится в "черном списке" СНБО с весны прошлого года.

"И ВТБ, и банк "Россия" – под международными санкциями за аннексию украинского Крыма Россией и ее причастность к конфликту на Донбассе", — заявил Гео Лерос в социальной сети. — "Съемки новой телепередачи состоятся в Москве с последующей трансляцией на российском канале "СТС".