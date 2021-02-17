Зеленський підписав указ про зміну складу РНБО: хто до нього увійшов

Президент прийняв несподіване кадрове рішення напередодні секретного засідання з приводу Донбасу.

Президент України Володимир Зеленський включив до складу Ради національної безпеки і оборони Юлію Лапутіну, міністра у справах ветеранів. 17 лютого указ голови держави розмістили на офіційному сайті Офісу президента, документ набуває чинності з дня публікації.

Юлія Лапутіна стала другою жінкою в історії України, якій присвоїли звання генерала. 18 грудня 2020 вона очолила міністерство у справах ветеранів, раніше брала участь в антитерористичній операції на Донбасі, працювала на керівних посадах в СБУ. Будучи ветераном, Юлія Лапутіна також брала участь у роботі Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

[ + – ] Юлія Лапутіна, РНБО, міністр у справах ветеранів

Раніше стало відомо, що 19 лютого відбудеться засідання РНБО. За словами народного депутата з фракції "Слуга народу" учасники повинні обговорити ситуацію на Донбасі, при цьому деякі питання розглядатимуть в закритому режимі.

Нещодавно народний депутат Гео Лерос, якого виключили зі "Слуги народу", направив у РНБО звернення з проханням перевірити діяльність компанії "Студія Квартал 95" і ввести санкції після продажу в Росію прав на франшизу "Ліга сміху". У своєму блозі він звернув увагу, що до 2019 року програму вів чинний президент Володимир Зеленський, а тепер аналогічний продукт готується випускати російський телеканал "СТС", яким керує великий холдинг "Національна медіа група" і державний банк ВТБ. А також нагадав, що сам "СТС" вже знаходиться в "чорному списку" РНБО з весни минулого року.

"І ВТБ, і банк "Росія" — під міжнародними санкціями за анексію українського Криму Росією та її причетність до конфлікту на Донбасі", — заявив Гео Лерос у соціальній мережі. — "Зйомки нової телепередачі відбудуться у Москві з подальшою трансляцією на російському каналі «СТС».