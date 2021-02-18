Тарас Чорновил рассказал, почему Янукович мог отказаться от Евроинтеграции и спровоцировать Майдан

Бывший соратник беглого президента предполагает, что Путин мог давить на Януковича, угрожая его жизни.

Тарас Чорновил, бывший соратник Виктора Януковича, рассказал Фокусу о том, что беглый президент в 2013 году якобы "действительно собирался подписать Соглашение об ассоциации Украины с Европейским союзом".

"В 2013 году это решение поддерживала вся политическая команда Януковича, которая напрямую не зависела от России. Помню, как во время одного из эфиров народный депутат Николай Левченко кричал депутату от "Нашей Украины": "Вы тормозите евроинтеграцию!" Другое дело, что мотив интегрироваться в ЕС у "бело-голубых" был не тот, что у большинства украинцев — не европейский вектор развития, а желание сохранить власть", — рассказал Чорновил Фокусу.

По его словам, в течение нескольких лет к намерению Украины подписать Соглашение об ассоциации с ЕС в Кремле относились спокойно, однако в 2013 году, когда перспективы сближения стали "очевидными", Москва подключилась к этой истории.

Сперва те инициировали торговую войну с Украиной. Так, в августе 2013-го года таможня РФ закрыла границы для украинского экспорта, а позже поменяла "теневого куратора". Им стал политтехнолог Владислав Сурков, который является приверженцем идеи "национального единства России" при участии Украины. О таком объединении и хотела говорить Москва с Киевом.

"Янукович этих встреч всегда избегал. Он Путина не любил и даже боялся, — говорит Чорновил. — Но 11 ноября 2013 года встреча все-таки состоялась в Сочи. Какими аргументами Путин убеждал Януковича, можно только догадываться. Но, скорее всего, мог угрожать его жизни. Это единственное, что могло подействовать. Я видел, как Виктор Федорович, когда узнавал, что на него готовится покушение, входил в ступор, — разговаривать с ним было бесполезно", — рассказал Чорновил.

Стоит отметить, что неизвестно прав ли Чорновил, однако 28 ноября 2013 года в Вильнюсе Янукович, отказываясь от евроинтеграции, выглядел подавленным.

Фокус к седьмой годовщине трагических расстрелов на Майдане подготовил материал, в котором пообщался, в том числе, с очевидцами тех событий. Прочитать его можно по этой ссылке.

17 февраля 2021 года Рада возложила на Януковича вину за события на Майдане, аннексию Крыма и войну на Донбассе. В постановлении, которое было принято парламентом, говорится, что Виктор Янукович действовал вопреки национальным интересам Украины и его в этом поддерживала РФ.

18 февраля 2021 года Янукович обратился к украинцам, отметив, что в 2014 году во время событий Майдана якобы произошел "государственный переворот". Он назвал принятое накануне постановление парламента "раскалывающим общество".