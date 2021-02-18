Тарас Чорновіл розповів, чому Янукович міг відмовитися від євроінтеграції і спровокувати Майдан

Колишній соратник президента-втікача передбачає, що Путін міг тиснути на Януковича, погрожуючи його життю.

Тарас Чорновіл, колишній соратник Віктора Януковича, розповів Фокусу про те, що президент-утікач у 2013 році нібито "дійсно збирався підписати Угоду про асоціацію України з Європейським союзом".

"У 2013 році це рішення підтримувала вся політична команда Януковича, яка безпосередньо не залежала від Росії. Пам'ятаю, як під час одного з ефірів народний депутат Микола Левченко кричав депутату від "Нашої України": "Ви гальмуєте євроінтеграцію!" Інша справа, що мотив інтегруватися в ЄС у "біло-блакитних" був не той, що в більшості українців — не європейський вектор розвитку, а бажання зберегти владу", — розповів Чорновіл Фокусу.

За його словами, протягом декількох років до наміру України підписати Угоду про асоціацію з ЄС у Кремлі ставилися спокійно, проте у 2013 році, коли перспективи зближення стали "очевидними", Москва підключилася до цієї історії.

Спершу ті ініціювали торговельну війну з Україною. Так, у серпні 2013 року року митниця РФ закрила кордони для українського експорту, а пізніше змінила "тіньового куратора". Ним став політтехнолог Владислав Сурков, який є прихильником ідеї "національної єдності Росії" за участю України. Про таке об'єднання і хотіла говорити Москва з Києвом.

"Янукович цих зустрічей завжди уникав. Він Путіна не любив і навіть боявся, — каже Чорновіл. — Але 11 листопада 2013 роки зустріч все-таки відбулася в Сочі. Якими аргументами Путін переконував Януковича, можна тільки здогадуватися. Але, швидше за все, міг погрожувати його життю. Це єдине, що могло подіяти. Я бачив, як Віктор Федорович, коли дізнавався, що на нього готується замах, був у ступорі, — розмовляти з ним було марно", — розповів Чорновіл.

Варто зазначити, що невідомо, чи має рацію Чорновіл, однак 28 листопада 2013 року у Вільнюсі Янукович, відмовляючись від євроінтеграції, виглядав пригніченим.

Фокус до сьомої річниці трагічних розстрілів на Майдані підготував матеріал, у якому поспілкувався, у тому числі з очевидцями тих подій. Прочитати його можна за цим посиланням.

17 лютого 2021 року Верховна Рада поклала на Януковича провину за події на Майдані, анексію Криму і війну на Донбасі. У постанові, яку було ухвалено парламентом, кажуть, що Віктор Янукович діяв всупереч національним інтересам України і його в цьому підтримувала РФ.

18 лютого 2021 року Янукович звернувся до українців, зазначивши, що у 2014 році під час подій Майдану нібито стався "державний переворот". Він назвав ухвалену напередодні постанову парламенту "такою, що розколює суспільство".