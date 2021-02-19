Нардеп Южанина обвинила Степанова в своем заражении коронавирусом

Народный депутат заявила, что заболела COVID-19 из-за срыва вакцинации

Народный депутат от "Европейской солидарности" Нина Южанина заболела COVID-19 и обвинила в этом министра здравоохранения Максима Степанова.

Об этом Южанина написала в комментарии к сообщению своей коллеги по фракции Ирины Геращенко, в котором была затронута тема вакцинации в Украине.

"Не дождалась вакцины и я. Хотя больше года держалась. Все мы понимали, что надо выполнять свои функции, как и подавляющее большинство граждан. И я их выполняла, работая с большим-большим количеством людей. Это Вы, господин Максим Степанов виноваты, что и сейчас (по сей день) COVID продолжает поражать граждан! А я ждала и верила в вакцину! Жаль, что власть так жестко обманула. Для меня теперь, 15 февраля 2021 года будет не символической датой, а проблемой для моего здоровья", – написала Нина Южанина.

[ + – ] Комментарий Нины Южаниной

Ранее сообщалось, что министр охраны здоровья Максим Степанов вылетел в Индию на переговоры с производителем вакцин – Serum Institute Of India.

Также Главы Минздрава заверил, что вакцинация начнется уже на этой неделе. При этом точную дату Степанов назвать не смог, сославшись на нерешенные вопросы логистики.

В свою очередь, народный депутат фракции "Слуга народа" Ирина Верещук заявила, что в случае срыва вакцинации от COVID-19 главу Минздрава Максима Степанова могут отправить в отставку.