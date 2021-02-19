Нардеп Южаніна звинуватила Степанова у своєму зараженні коронавірусом

Народний депутат заявила, що захворіла на COVID-19 через зрив вакцинації

Народний депутат від "Європейської солідарності" Ніна Южаніна захворіла на COVID-19 і звинуватила в цьому міністра охорони здоров'я Максима Степанова.

Про це Южаніна написала в коментарі до повідомленням своєї колеги по фракції Ірини Геращенко, у якому було порушено тему вакцинації в Україні.

"Не дочекалася вакцини і я. Хоча більше року трималася. Усі ми розуміли, що треба виконувати свої функції, як і переважна більшість громадян. І я їх виконувала, працюючи з великою-великою кількістю людей. Це Ви, пане Максиме Степанов винні, що і зараз (до цього дня) COVID продовжує вражати громадян! А я чекала і вірила у вакцину! Шкода, що влада так жорстко обдурила. Для мене тепер, 15 лютого 2021 року буде не символічною датою, а проблемою для мого здоров'я", — написала Ніна Южаніна.

[ + – ] Коментар Ніни Южаніної

Раніше повідомлялося, що міністр охорони здоров'я Максим Степанов вилетів до Індії на переговори з виробником вакцин — Serum Institute Of India.

Також голова МОЗ запевнив, що вакцинація розпочнеться вже цього тижня. При цьому точну дату Степанов назвати не зміг, пославшись на невирішені питання логістики.

У свою чергу народний депутат фракції "Слуга народу" Ірина Верещук заявила, що в разі зриву вакцинації від COVID-19 голову МОЗ Максима Степанова можуть відправити у відставку.