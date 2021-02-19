Украина не планирует выходить из Минских соглашений, – Резников

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий в то же время считает, что отдельные пункты договоренностей требуют пересмотра.

Вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что Украина не будет отказываться от выполнения Минских договоренностей, по крайней мере, пока не будет найдена другая площадка для переговоров с привлечением дополнительных партнеров.

Об этом он заявил в эфире программы "Право на власть".

"Выходить из Минска украинская власть не будет и не планирует, так как это политико-дипломатические обязательства, взятые нами в 2014-2015 годах. На этом настаивают наши партнеры из Нормандского формата – Германия и Франция, которые предостерегают нас, чтобы мы придерживались единственной на сегодня рабочей логистической площадки, а именно ТКГ, которая и была продуктом Нормандского формата", – сказал Резников.

В то же время он добавил, что отдельные пункты Минских соглашений не могут быть выполнены и требуют пересмотра.

"Наша задача состоит в том, чтобы сесть за стол с нашими партнерами и спокойно, честно и откровенно убедить их в том, что отдельные пункты не работают и никогда не сработают", – сказал вице-премьер.

По его словам, нарушает соглашения именно Российская Федерация, и об этом нужно прямо говорить.

"Напомню, что в "Комплексе мероприятий по выполнению Минских договоренностей" было четко указано, что линия соприкосновения должна пролегать в определенных координатах. Согласно договоренностям, Дебальцево должно быть на подконтрольных украинскому правительству территориях. Более 1400 квадратных километров территории находятся под контролем России, а не Украины, и это неправильно не только с точки зрения Минских договоренностей. То есть Россия уже давно их нарушает", – сказал Резников.

Он также подчеркнул, что если Украина прекратит работу в ТКГ, будут страдать люди.

"Поэтому несмотря ни на какие договоренности, Украина должна продолжать работу в переговорном процессе, чтобы обеспечить гуманитарные потребности людей", – сказал Резников.

Отметим, ранее Алексей Резников в своей колонке для Atlantic Council написал, что Россия отказывается отвечать взаимностью Украине в шагах по прекращению семилетней войны на Донбассе.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский во время посещения передовой на Донбассе с послами стран G7 заявил, что стороны должны выполнять Минские договоренности "в четкие сроки". "К "Минску" мое отношение очень простое: его нужно разобрать на детали, прописать все шаги, привязать их к датам и выполнять. Мы за такой формат. Именно это мы и сделали", – сказал президент.