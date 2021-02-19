Україна не планує виходити з Мінських угод, — Резніков

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій у той же час вважає, що окремі пункти домовленостей вимагають перегляду.

Віце-прем'єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков заявив, що Україна не буде відмовлятися від виконання Мінських домовленостей, принаймні поки не буде знайдена інша площадка для переговорів із залученням додаткових партнерів.

Про це він заявив в ефірі програми "Право на владу".

"Виходити з Мінська українська влада не буде і не планує, оскільки це політико-дипломатичні зобов'язання, взяті нами у 2014-2015 роках. На цьому наполягають наші партнери з Нормандського формату — Німеччина і Франція, які застерігають нас, щоб ми дотримувалися єдиної на сьогодні робочої логістичної площадки, а саме ТКГ, яка і була продуктом Нормандського формату", — сказав Резніков.

У той же час він додав, що окремі пункти Мінських угод не можуть бути виконані і вимагають перегляду.

"Наше завдання полягає в тому, щоб сісти за стіл з нашими партнерами і спокійно, чесно і відверто переконати їх у тому, що окремі пункти не працюють і ніколи не спрацюють", — сказав віце-прем'єр.

За його словами, порушує угоди саме Російська Федерація, і про це потрібно прямо говорити.

"Нагадаю, що в "Комплексі заходів щодо виконання Мінських домовленостей" було чітко вказано, що лінія дотику повинна пролягати в певних координатах. Згідно з домовленостями, Дебальцеве має бути на підконтрольних українському уряду територіях. Понад 1400 квадратних кілометрів території перебувають під контролем Росії, а не України, і це неправильно не тільки з точки зору Мінських домовленостей. Тобто Росія вже давно їх порушує", — сказав Резніков.

Він також підкреслив, що якщо Україна припинить роботу в ТКГ, будуть страждати люди.

"Тому не зважаючи ні на які домовленості, Україна повинна продовжувати роботу в переговорному процесі, щоб забезпечити гуманітарні потреби людей", — сказав Резніков.

Зазначимо, що раніше Олексій Резніков у своїй колонці для Atlantic Council написав, що Росія відмовляється відповідати взаємністю Україні в кроках щодо припинення семирічної війни на Донбасі.

Раніше президент України Володимир Зеленський під час відвідування передової на Донбасі з послами країн G7 заявив, що сторони повинні виконувати Мінські домовленості "в чіткі терміни". "До "Мінська" моє ставлення дуже просте: його потрібно розібрати на деталі, прописати всі кроки, прив'язати їх до дат і виконувати. Ми за такий формат. Саме це ми і зробили", — сказав президент.