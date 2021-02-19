"Ляшко подделал лотерейный билет о выигрыше 0,5 млн гривен", - НАПК

Глава НАПК рассказал, что Ляшко якобы не выигрывал в лотерею чуть более полумиллиона гривен, в связи с чем уже бывшего нардепа могли привлечь к уголовной ответственности.

Александр Новиков, возглавляющий Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) в интервью "Радио НВ" рассказал, что они провели проверку и установили, что Олег Ляшко в 2017 году якобы подделал лотерейный билет о задекларированном им выигрыше 571 045 грн в Украинской национальной лотерее.

"НАПК провело проверку, установило, что он подделал выигрышный билет. Нам подтвердили, что не было такого выигрышного билета. И было уголовное производство, его должны были привлечь к ответственности, но Конституционный суд отменил эту статью", — рассказал Новиков.

Так, 27 октября 2020 года Конституционный суд Украины отменил статью Уголовного кодекса об ответственности за недостоверное декларирование, а также часть контрольных полномочий Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции.

[ + – ] Глава НАПК рассказывает о том, что Ляшко подделал лотерейный билет с 15:56

Впрочем, 4 декабря 2020 года ВРУ проголосовала за законопроект о возобновлении ответственности за недостоверное декларирование.

По словам Новикова, на текущий момент если НАПК установит, что задекларированного выигрыша в лотерею не было — это будет свидетельствовать о наличии состава преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 336 УК (декларирование недостоверной информации).

Если сумма недостоверно внесенных в декларацию сведений равна от 500 до 4000 прожиточных минимумов (от 1,09 млн грн до 8,76 млн грн по состоянию на январь 2021 года), то санкция предусматривает штраф в размере от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан (от 42,5 тыс. грн до 51 тыс. грн) или общественные работы от 150 до 240 часов с лишением права занимать определенные должности до трех лет.

За умышленное внесение недостоверных сведений более, чем на 8,76 млн гривен (от 4000 прожиточных минимумов по состоянию на январь 2021 года), санкция предусматривает штрафом от 3 тысяч до 5 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан (от 51 тыс. грн до 85 тыс. грн), общественные работы от 150 до 240 часов или ограничением свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности.

Напомним, недавно стало известно, что "Слуга народа" Максим Павлюк задекларировал почти 2 млн грн выигрыша в лотерею, причем средства ему пришли от 6 разных фирм. В декларации, поданной после увольнения с прежнего места работы — военной прокуратуры (за период с 1 января по 15 августа 2019 года), нардеп указал среди своих доходов "приз" в 322 тыс. грн. Еще один "приз" в 160 тыс. грн он указал в декларации за 2018 год.