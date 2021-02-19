"Ляшко підробив лотерейний квиток про виграш 0,5 млн гривень", — НАПКА

Голова НАПКА розповів, що Ляшко нібито не вигравав у лотерею трохи більше півмільйона гривень, через що вже колишнього нардепа могли притягнути до кримінальної відповідальності.

Олександр Новіков, який очолює Національне агентство з питань запобігання корупції (НАПКА) в інтерв'ю "Радіо НВ" розповів, що вони провели перевірку і встановили, що Олег Ляшко у 2017 році нібито підробив лотерейний квиток про задекларований ним виграш 571 045 грн в Українській національній лотереї.

"НАПКА провело перевірку, встановило, що він підробив виграшний квиток. Нам підтвердили, що не було такого виграшного квитка. І було кримінальне провадження, його повинні були залучити до відповідальності, але Конституційний суд скасував цю статтю", — розповів Новіков.

Так, 27 жовтня 2020 року Конституційний суд України скасував статтю Кримінального кодексу про відповідальність за недостовірне декларування, а також частину контрольних повноважень Національного агентства з питань запобігання корупції.

[ + – ] Голова НАПКА розповідає про те, що Ляшко підробив лотерейний квиток з 15:56

Втім, 4 грудня 2020 року ВРУ проголосувала за законопроект про відновлення відповідальності за недостовірне декларування.

За словами Новікова, на поточний момент якщо НАПКА встановить, що задекларованого виграшу в лотерею не було — це свідчитиме про наявність складу злочину, передбаченого ч. 2 ст. 336 КК (декларування недостовірної інформації).

Якщо сума недостовірно внесених до декларації відомостей дорівнює від 500 до 4000 прожиткових мінімумів (від 1,09 млн грн до 8,76 млн грн станом на січень 2021 року), то санкція передбачає штраф у розмірі від 2500 до 3000 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян ( від 42,5 тис грн до 51 тис грн) або громадські роботи від 150 до 240 годин з позбавленням права обіймати певні посади до трьох років.

За умисне внесення недостовірних відомостей більше, ніж на 8,76 млн гривень (від 4000 прожиткових мінімумів станом на січень 2021 роки), санкція передбачає штрафом від 3 тисяч до 5 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (від 51 тис грн до 85 тис грн), громадські роботи від 150 до 240 годин або обмеженням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади.

Нагадаємо, нещодавно стало відомо, що "Слуга народу" Максим Павлюк задекларував майже 2 млн грн виграшу в лотерею, до того ж кошти йому прийшли від 6 різних фірм. У декларації, поданої після звільнення з попереднього місця роботи — військової прокуратури (за період з 1 січня по 15 серпня 2019 року) нардеп вказав серед своїх доходів "приз" 322 тис грн. Ще один "приз" 160 тис грн він вказав у декларації за 2018 рік.