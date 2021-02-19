Украинские военные в зоне ООС имеют право отвечать на обстрелы мгновенно, – Данилов

Командиры ВСУ могут отдавать приказ об ответном огне, если жизни их подчиненных угрожает опасность.

Командующие украинских военных на линии разграничения имеют право мгновенно принимать решение об открытии огня, если обстрелы со стороны боевиков угрожают жизни бойцов ВСУ.

Об этом секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил на брифинге по результатам заседания СНБО.

В частности, у Данилова поинтересовались, должны ли командиры на линии разграничения долго согласовывать принятие решения про огонь с руководством ООС или самостоятельно решать, когда стрелять в ответ на обстрелы со стороны оккупантов.

"Каждый командир отвечает за своих подчиненных, каждый командир должен принимать собственное решение в пределах своей компетенции. И если речь идет об угрозе жизни военных, каждый командир имеет право принять решение об открытии ответного огня", – сказал Данилов.

Таким образом он заверил, что "в случае опасности жизни наших военных решения принимаются мгновенно".

Кроме того, по словам Данилова, президент Владимир Зеленский дал поручение главнокомандующему ВСУ Руслану Хомчаку, министру обороны Андрею Тарану, первому заместителю секретаря СНБО Михаилу Ковалю, представителю ОПУ Роману Машовцу держать вопрос о ситуации в зоне ООС на контроле.

Недавно Алексей Данилов заявил, что на заседании Зеленский поручил просмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. По словам Данилова, украинские военные всегда готовы к новому заседанию СНБО по урегулированию на Донбассе.

3 декабря 2019 года в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Решение было принято во время координационного совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.