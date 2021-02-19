Зеленский на заседании СНБО поручил просмотреть сценарии урегулирования ситуации на Донбассе

Было принято решение вернуться к доработке 5 сценариев, которые были утверждены в декабре 2019 года.

Секретарь СНБО Алексей Данилов заявил, что на заседании президент Владимир Зеленский поручил просмотреть 5 сценариев по урегулированию на Донбассе. Об этом он сообщил на брифинге.

"Сейчас эти 5 сценариев будут подниматься и соответствующим структурам дано указание президентом просмотреть все эти вещи, при необходимости делать новые редакции и новые поправки", — сказал он.

По словам Данилова, украинские военные всегда готовы к новому заседанию СНБО по урегулированию на Донбассе.

"К большому сожалению в последнее время фиксируется резкое увеличение нарушений режима прекращения огня, активизация диверсионно-снайперской деятельности со стороны вооруженных формирований РФ, гибнут украинские военные. Все это требовало срочной реакции со стороны руководства страны", — заявил Данилов, добавив, что решение СНБО по Донбассу является секретным.

Ранее 3 декабря 2019 года в Офисе президента утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. Решение было принято во время координационного совещания в рамках подготовки к встрече в нормандском формате.

Тогда Алексей Данилов говорил о том, что ключевой аспект урегулирования ситуации на Донбассе является решение гуманитарного вопроса. Данилов отметил, что не может раскрыть эти 5 сценариев, но назвал 4 "ключевые момента", которые обсуждались: возвращения в Украину пленных; прекращение огня; возвращение контроля над всей участком российско-украинской границы; проведение местных выборов.

Кроме того, на СНБО ввели санкции против Виктора Медведчука, его жены Оксаны Марченко, гражданской жены нардепа от "ОПЗЖ" Тараса Козака и пяти граждан Российской Федерации.