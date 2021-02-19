Зеленський на засіданні РНБО доручив переглянути сценарії врегулювання ситуації на Донбасі

На засіданні РНБО прийняли рішення повернутися до доопрацювання 5 сценаріїв, які затвердили в грудні 2019 року.

Секретар РНБО Олексій Данилов заявив, що на засіданні президент Володимир Зеленський доручив переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. Про це Степанов повідомив на брифінгу.

"Є ситуація повернення до вирішення РНБО від 5 грудня 2019 року, коли розглядали 5 сценаріїв щодо окупованих територій Донецької і Луганської областей. Зараз ці 5 сценаріїв підніматимуться і відповідним структурам дано вказівку президентом переглянути всі ці речі, при необхідності робити нові редакції і нові поправки", — сказав він.

За словами Данилова, українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.

"На превеликий жаль. Останнім часом фіксується різке збільшення порушень режиму припинення вогню, активізація диверсійно-снайперської діяльності з боку озброєних формувань РФ, гинуть українські військові. Все це вимагало термінової реакції з боку керівництва країни. Члени РНБО України заслухали звіт головнокомандувача ЗСУ генерала Хомчака, начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України полковника Кирила Буданова, голови Служби зовнішньої розвідки України генерал-лейтенанта Валерія Кондратюка про ситуацію в зоні проведення операції Об'єднаних сил...", — сказав Данилов, додавши, що рішення щодо донбаського питання є секретним.

Нагадаємо, спікер ТКГ з врегулювання ситуації на Донбасі, радник голови ОП з питань стратегічних комунікацій у сфері нацбезпеки і оборони Олексій Арестович заявив, що до кінця весни поточного року на лінії розмежування слід очікувати нових провокацій.