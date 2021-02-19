Українські військові в зоні ООС мають право відповідати на обстріли миттєво, — Данилов

Командири ЗСУ можуть віддавати наказ про відповідному вогні, якщо життю їхніх підлеглих загрожує небезпека.

Командувачі українських військових на лінії розмежування мають право миттєво приймати рішення про відкриття вогню, якщо обстріли з боку бойовиків загрожують життю бійців ЗСУ.

Про це секретар Ради національної безпеки і оборони Олексій Данилов заявив на брифінгу за результатами засідання РНБО.

Зокрема, у Данилова поцікавилися, чи повинні командири на лінії розмежування довго погоджувати прийняття рішення про вогонь з керівництвом ООС або самостійно вирішувати, коли стріляти у відповідь на обстріли з боку окупантів.

"Кожен командир відповідає за своїх підлеглих, кожен командир повинен приймати власне рішення у межах своєї компетенції. І якщо йдеться про загрозу життю військових, кожен командир має право прийняти рішення про відкриття вогню у відповідь", — сказав Данилов.

Таким чином він запевнив, що "у випадку загрози життю наших військових рішення приймаються миттєво".

Крім того, за словами Данилова, президент Володимир Зеленський дав доручення головнокомандувача ЗСУ Руслану Хомчаку, міністру оборони Андрію Тарану, першому заступнику секретаря РНБО Михайлу Ковалю, представнику ОПУ Роману Машовцю тримати питання про ситуацію в зоні ООС на контролі.

Нещодавно Олексій Данилов заявив, що на засіданні Зеленський доручив переглянути 5 сценаріїв щодо врегулювання на Донбасі. За словами Данилова, українські військові завжди готові до нового засідання РНБО щодо врегулювання на Донбасі.

3 грудня 2019 року в Офісі президента затвердили п'ять сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Рішення було прийнято під час координаційної наради у межах підготовки до зустрічі в нормандському форматі.