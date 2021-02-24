Большинство украинцев поддержали санкции СНБО против Медведчука – "Рейтинг"

Многие украинцы связывают принятые меры с пророссийской деятельностью народного депутата от "ОПЗЖ".

Большая часть жителей Украины одобряют санкции, которые Совет национальной безопасности ввел против Виктора Медведчука. Об этом свидетельствет новый опрос, который социологическая группа "Рейтинг" провела 22-23 февраля, результаты опубликованы на официальном сайте.

75% опрошенных украинцев знают о решении СНБО о применить санкции в отношении Виктора Медведчука из "Оппозиционной платформы — За життя", а также его жены, известной телеведущей Оксаны Марченко. При этом 40% хорошо осведомлены о принятых мерах, 35% слышали об этих событиях и лишь 25% впервые узнали о них.

58% всех респондентов поддерживают санкции против нардепа, 28% — не одобряют. Среди тех, кто хорошо вник в решение СНБО, поддержку выразили 73%, 23% граждан высказались против ограничений.

52% участников опроса уверены, что решение вызвано "пророссийской деятельностью" Виктора Медведчука, 30% — считают события конфликтом между олигархами, 16% объясняют ситуацию попыткой вернуть трубопровод в государственную собственность, 13% связывают ее с распоряжением властей США, еще 10% заподозрили давление на оппозиционную силу.

[ + – ] Большинство украинцев поддержали санкции против Виктора Медведчка Фото: Соцопрос "Рейтинга"

В рамках исследования группа "Рейтинг" опросила 2500 человек от 18 лет во всех регионах Украины, кроме временно оккупированных территорий. Социологи собрали мнения украинцев путем телефонных интервью с использованием компьютера, ошибка репрезентативности: не более 2,0%.

Ранее, 19 февраля, состоялось заседание СНБО, во время которого Владимиру Зеленскому порекомендовали ввести санкции против 27 юридических и физических лиц, среди которых оказался и Виктор Медведчук. Арест наложили на имущество и любые финансовые операции, включая доли нардепа и Оксаны Марченко в структуре телеканала "1+1". Кроме того, СНБО решил вернуть украинскому государству часть нефтепровода "Самара — Западное направление". Сейчас участок контролирует компания "ПрикарпатЗападТранс", которую связывают с окружением Медведчука.

Ранее группа "Рейтинг" опубликовала результаты другого опроса. Он показал, что действующего президента Владимира Зеленского поддерживают 21,2% граждан. При этом 73% населения считает, что Украина движется в неправильном направлении.