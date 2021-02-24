Більшість українців підтримали санкції РНБО проти Медведчука — "Рейтинг"

Багато українців пов'язують ужиті заходи з проросійською діяльністю народного депутата від "ОПЗЖ".

Велика частина жителів України схвалюють санкції, які Рада національної безпеки ввела проти Віктора Медведчука. Про це свідчить нове опитування, яке соціологічна група "Рейтинг" провела 22-23 лютого, результати опубліковані на офіційному сайті.

75% опитаних українців знають про рішення РНБО застосувати санкції щодо Віктора Медведчука з "Опозиційної платформи — За життя", а також його дружини, відомої телеведучої Оксани Марченко. При цьому 40% добре обізнані про вжиті заходи, 35% чули про ці події і лише 25% уперше дізналися про них.

58% усіх респондентів підтримують санкції проти нардепа, 28% — не схвалюють. Серед тих, хто добре розуміє рішення РНБО, підтримку висловили 73%, 23% громадян висловилися проти обмежень.

52% учасників опитування впевнені, що рішення викликане "проросійською діяльністю" Віктора Медведчука, 30% — вважають події конфліктом між олігархами, 16% пояснюють ситуацію спробою повернути трубопровід у державну власність, 13% пов'язують її з розпорядженням влади США, ще 10% запідозрили тиск на опозиційну силу.

[ + – ] Більшість українців підтримали санкції проти Віктора Медведчука Фото: опитування рейтинга

У рамках дослідження група "Рейтинг" опитала 2500 чоловік від 18 років у всіх регіонах України, крім тимчасово окупованих територій. Соціологи зібрали думки українців шляхом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера, помилка репрезентативності: не більше 2,0%.

Раніше, 19 лютого, відбулося засідання РНБО, під час якого Володимиру Зеленському порекомендували ввести санкції проти 27 юридичних і фізичних осіб, серед яких опинився і Віктор Медведчук. Арешт наклали на майно і будь-які фінансові операції, включаючи частки нардепа й Оксани Марченко в структурі телеканалу "1 + 1". Крім того, РНБО вирішила повернути українській державі частину нафтопроводу "Самара — Західний напрямок". Наразі ділянку контролює компанія "ПрикарпатЗахідТранс", яку пов'язують з оточенням Медведчука.

Раніше група "Рейтинг" опублікувала результати іншого опитування. Воно показало, що чинного президента Володимира Зеленського підтримують 21,2% громадян. При цьому 73% населення вважає, що Україна рухається в неправильному напрямку.