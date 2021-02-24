Зеленский сохраняет самый высокий президентский рейтинг, – опрос

По сравнению с январем уровень доверия к президенту вырос с 37% до 44%.

Действующий президент Владимир Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного 22–23 февраля группой "Рейтинг" .

Если бы выборы состоялись в ближайшее время, то Зеленского поддержали бы 23,1% тех, кто намерен голосовать и определился с выбором. За лидера "Европейской солидарности" Петра Порошенко – 14,4%, за лидера партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко – 11,3%, за лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко – 10,9%.

Рейтинг доверия к политикам также возглавляет Зеленский, которому доверяют 44% опрошенных, не доверяют – 54%. По сравнению с январем уровень доверия к президенту вырос с 37% до 44%. Главе парламента Дмитрию Разумкову доверяют 29% и не доверяют 33%. Юлии Тимошенко доверяют 26%, не доверяют 72%. Порошенко доверяют 25%, не доверяют 74%, Бойко доверяют 23%, не доверяют 60%.

Опрос проводился методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Аудитория – население Украины в возрасте от 18 лет во всех областях, кроме временно оккупированных территорий Крыма и Донбасса. Выборка репрезентативна по возрасту, полу и типу поселения. Выборочная совокупность – 2500 респондентов. Ошибка репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95 не превышает 2,0%.

Напомним, если бы выборы президента состоялись в ближайшее воскресенье, то за Зеленского проголосовали бы 22,7% украинцев. Это следует из опубликованный 15 февраля результатов опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС). За Порошенко готовы проголосовать 18,3%, за Тимошенко – 14,5%.

Глава Офиса президента Андрей Ермак считает, что в падении рейтинга президента Владимира Зеленского виноваты "непростые времена" и постоянная ложь в СМИ.