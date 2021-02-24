Зеленський зберігає найвищий президентський рейтинг, — опитування

Порівняно із січнем рівень довіри до президента виріс із 37% до 44%.

Чинний президент Володимир Зеленський продовжує очолювати президентський рейтинг. Про це свідчать результати опитування, проведеного 22-23 лютого групою "Рейтинг".

Якби вибори відбулися найближчим часом, то Зеленського підтримали б 23,1% тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором. За лідера "Європейської солідарності" Петра Порошенка — 14,4%, за лідера партії "Опозиційна платформа — За життя" Юрія Бойка — 11,3%, за лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко — 10,9%.

Рейтинг довіри до політиків також очолює Зеленський, якому довіряють 44% опитаних, не довіряють — 54%. Порівняно із січнем рівень довіри до президента виріс із 37% до 44%. Главі парламенту Дмитру Разумкову довіряють 29% і не довіряють 33%. Юлії Тимошенко довіряють 26%, не довіряють 72%. Порошенку довіряють 25%, не довіряють 74%, Бойку довіряють 23%, не довіряють 60%.

Опитування проводилося методом CATI (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів. Аудиторія — населення України віком від 18 років у всіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю та типом поселення. Вибіркова сукупність — 2 500 респондентів. Помилка репрезентативності дослідження з довірчою ймовірністю 0,95 не перевищує 2,0%.

Нагадаємо, якби вибори президента відбулися найближчого тижня, то за Зеленського проголосували б 22,7% українців. Це випливає з опублікованого 15 лютого результатів опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС). За Порошенка готові проголосувати 18,3%, за Тимошенко — 14,5%.

Глава Офісу президента Андрій Єрмак вважає, що в падінні рейтингу президента Володимира Зеленського винні "непрості часи" і постійна брехня в ЗМІ.