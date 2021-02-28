Жена за мужа. Станет ли Оксана Марченко новым лицом ОПЗЖ

Что ждет ОПЗЖ после введения санкций против Виктора Медведчука и поднимет ли рейтинг партии Оксана Марченко.

19 февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) под руководством президента Владимира Зеленского ввел санкции против лидера партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ) Виктора Медведчука. СБУ подозревает политика в финансировании терроризма на оккупированных территориях Донбасса. Под санкции также попала жена Медведчука, телеведущая Оксана Марченко. Большую часть своего бизнеса политик переписал на нее.

Кроме того, государству хотят возвратить часть проходящего по территории Украины нефтепровода "Самара — Западное направление", которым пользуется компания, входящая в орбиту интересов Медведчука.

"Мы не собираемся останавливаться на этих вещах. Если государство Украина потеряло свои активы безосновательно, то все это будет пересматриваться, и соответствующие решения СНБО будут приняты", — заявил секретарь СНБО Алексей Данилов.

Инстинкт самосохранения

"Охоту" на Банковой начали еще в начале февраля, когда СНБО наложил санкции на правую руку Медведчука, народного депутата от ОПЗЖ Тараса Козака. Политик известен как формальный владелец телеканалов "112 Украина", Zik и NewsOne. После введения санкций они прекратили вещание.

По информации СБУ, Козак замешан в финансировании терроризма — силовики уверены, что он участвовал в поставках угля с оккупированных территорий Донбасса. Нардеп эти обвинения отрицает, заявляя, что в Офисе президента (ОП) занялись политическими репрессиями неугодных. Отметим, что в ­2019-м Козак уже приходил в СБУ, где его допрашивали по статьям "Терроризм", "Финансирование терроризма" и "Легализация средств, полученных преступным путем". Санкции ввели также против гражданской жены политика Натальи Лавренюк.

Борьба с Медведчуком в Украине — это проверка на прочность Путина: как он отреагирует и будет ли реагировать политолог Кость Бондаренко

О политической диктатуре заговорил и Медведчук: "То, что творит сегодня власть, можно назвать только торжеством беспредела, анархии и беззакония", — отмечает он, подчеркивая также, что наибольшим ударом для него стали санкции против его супруги Оксаны Марченко. Их политик расценивает как попытку власти запугать его семью.

В отличие от Козака, против которого санкции введены на пять лет, в отношении Медведчука и Марченко санкции будут действовать три года. Собеседники Фокуса в ОП объясняют, что сроки зависят от имеющихся документов по тому или иному виду бизнеса, которые расценены как угроза или возможное финансирование терроризма. Соответственно, у правой руки Медведчука их больше.

Политолог Петр Олещук не исключает, что Зеленский таким способом решил прекратить информационную кампанию, развернутую окружением Медведчука против него.

"Цель этой кампании — раскачать ситуацию в стране, что привело бы к негативным последствиям и помогло бы отстранить от власти Зеленского. Поэтому у президента сработал инстинкт самосохранения", — рассуждает он в беседе с Фокусом.

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В обществе решение Зеленского восприняли неоднозначно. Для одних это стало символом начала реальной борьбы власти с пророссийскими силами в Украине. Другие же введение санкций против граждан своей страны не поддерживают, хотя закон этого не запрещает, если речь идет о финансировании террористической деятельности. Впрочем, и те и другие ждут не только громких заявлений власти, но обнародования фактов, подтверждающих предъявленные подсанкционным лицам и их компаниям претензии. И с этим как раз власть не торопится, ведь имеющаяся в СБУ база доказательств по Медведчуку и Марченко засекречена, с нею не могут ознакомиться даже фигуранты дела.

"Учитывая нашу неэффективную правоохранительную систему, уголовные дела могут расследоваться бесконечно долго. Затем так же долго их будут рассматривать в судах. На этот процесс уйдут годы. Поэтому власть, введя санкции, выбрала ускоренный способ", — оценивает ситуацию политолог Олещук.

Отменить санкции их фигуранты хотят через Верховный Суд. Нестор Шуфрич, народный депутат от ОПЗЖ, уверен, что если суд будет действовать согласно нормам украинского законодательства и не будет задавлен конъюнктурой, то решение примет в пользу тех, кто попал под санкции.

Кум за кума

"Борьба с Медведчуком в Украине — это проверка на прочность Путина, как он отреагирует и будет ли реагировать", — отмечает в беседе с Фокусом политолог Кость Бондаренко. Медведчук — кум Путина, он неоднократно подчеркивал свои близкие связи с российской властью. Он неограниченно летал в Москву, неформально участвовал в переговорных процессах по Донбассу и обмену пленными, встречался с представителями власти РФ, договариваясь о будущем снижении цен на газ для Украины. Теперь такие визиты невозможны: авиакомпания, предоставляющая услуги Медведчуку, также попала под санкции.

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Чем обернется для страны такая открытая борьба с окружением президента России? Велика вероятность, что из-за этого на Донбассе произойдет эскалация конфликта.

"Думаю, ответ скоро прилетит либо в энергетической сфере, либо в экономической. Может возникнуть обострение на востоке, но это вряд ли будет самодостаточным ответом. Тогда у Украины будут прямые доказательства, что РФ не соблюдает так называемое перемирие", — комментирует Бондаренко.

В Москве пока ограничились заявлением пресс-секретаря Путина Дмитрия Пескова. Тот ответственность за происходящее возложил на США. Также в Кремле задаются вопросом, кем избрана такая "реакционная линия" и не приведет ли она к тому, что "руководство Украины посчитает возможным решить военным способом ситуацию на юго-востоке Украины".

Марченко vs Бойко

Сложившейся ситуацией решили воспользоваться политтехнологи Медведчука и вывели на политическую арену Оксану Марченко. Она записала видеообращение, в котором сообщила о вступлении в партию ОПЗЖ.

"Теперь вместо одного Медведчука вы получили еще и Марченко, которая никогда не стремилась в политику, но вы не оставили мне выбора", — заявила телеведущая. А Юрий Павленко, также депутат от ОПЗЖ, сообщил, что Марченко может стать кандидатом от партии на будущих президентских выборах и составить конкуренцию Зеленскому.

Впрочем, такие заявления у политологов вызывают скепсис.

"Появление супруги Медведчука показывает, что технологи политика не могут поднять его рейтинг. Но с политической точки зрения Марченко — сырой продукт. Все зависит от того, сможет ли она быть убедительной", — анализирует Бондаренко.

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На данном этапе она стала лицом кампании в поддержку Медведчука. Жена вызывает симпатию, она узнаваема, ее любят зрители телешоу, которые она вела. Но вряд ли Марченко сможет существенно помочь поднять рейтинг самого Медведчука.

Зато ее могут использовать во внутрипартийных интригах. По информации источников Фокуса в ОПЗЖ, партия раскололась на две группы влияния: одна подконтрольна Медведчуку, другая — нардепам Юрию Бойко и Сергею Левочкину.

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Несмотря на единство во взглядах и позиции, два крыла ведут борьбу за влияние. Введение санкций против Медведчука играет в пользу Левочкина.

"В данной ситуации это может повлиять на то, что группа Бойко — Левочкина мобилизуется и возьмет под контроль областные ячейки ОПЗЖ", — прогнозирует Бондаренко.

И все же основным лицом партии остается Юрий Бойко, которого отправляли на президентские выборы и которого социологи включают во все соцопросы. Теперь его конкурентом может стать Марченко — у нее есть шансы перетянуть рейтинг на себя и даже прибавить партии несколько процентов. Но взлететь высоко за счет супруги Медведчука или раскрутки санкционной темы ОПЗЖ не удастся. Политолог Петр Олещук считает, что не в последнюю очередь это связано с низкой узнаваемостью Медведчука среди пророссийского электората. Так, согласно последнему опросу Киевского международного института социологии, рейтинг политика колеблется в пределах 2,5–3,5%. Существенно его нарастить, как и рейтинг ОПЗЖ, в ближайшее время не получится, поскольку основной канал коммуникации партии, телеканалы Козака, закрыт.