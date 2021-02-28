Дружина за чоловіка. Чи стане Оксана Марченко новим обличчям ОПЗЖ

Що чекає ОПЗЖ після введення санкцій проти Віктора Медведчука і чи підніме рейтинг партії Оксана Марченко.

19 лютого Рада національної безпеки і оборони (РНБО) під керівництвом президента Володимира Зеленського ввела санкції проти лідера партії "Опозиційна платформа — За життя" (ОПЗЖ) Віктора Медведчука. СБУ підозрює політика у фінансуванні тероризму на окупованих територіях Донбасу. Під санкції також потрапила дружина Медведчука, телеведуча Оксана Марченко. Більшу частину свого бізнесу політик переписав на неї.

Крім того, державі хочуть повернути українську частину нафтопроводу "Самара — Західний напрямок", яким користується компанія, що входить в орбіту інтересів Медведчука.

"Ми не збираємося зупинятися на цих речах. Якщо держава Україна втратила свої активи безпідставно, то все це переглядатиметься, і відповідні рішення РНБО будуть прийняті", — заявив секретар РНБО Олексій Данилов.

Інстинкт самозбереження

"Полювання" на Банковій почали ще на початку лютого, коли РНБО наклав санкції на праву руку Медведчука, народного депутата від ОПЗЖ Тараса Козака. Політик відомий як формальний власник телеканалів "112 Україна", Zik та NewsOne. Після введення санкцій вони припинили мовлення.

За інформацією СБУ, Козак замішаний у фінансуванні тероризму — силовики впевнені, що він брав участь у постачанні вугілля з окупованих територій Донбасу. Нардеп ці звинувачення заперечує, заявляючи, що в Офісі президента (ОП) зайнялися політичними репресіями неугодних. Зазначимо, що у 2019-м Козак уже приходив в СБУ, де його допитували за статтями "Тероризм", "Фінансування тероризму" і "Легалізація коштів, отриманих злочинним шляхом". Санкції запровадили також проти цивільної дружини політика Наталії Лавренюк.

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Про політичну диктатуру заговорив і Медведчук: "Те, що робить сьогодні влада, можна назвати тільки торжеством свавілля, анархії та беззаконня", — зазначає він, підкреслюючи також, що найбільшим ударом для нього стали санкції проти його дружини Оксани Марченко. Їх політик розцінює як спробу влади залякати його сімʼю.

На відміну від Козака, проти якого санкції введені на пʼять років, щодо Медведчука та Марченко санкції діятимуть три роки. Співрозмовники Фокуса в ОП пояснюють, що терміни залежать від наявних документів з того чи іншого виду бізнесу, які розцінені як загроза або можливе фінансування тероризму. Відповідно, у правої руки Медведчука їх більше.

Політолог Петро Олещук не виключає, що Зеленський таким способом вирішив припинити інформаційну кампанію, розгорнуту оточенням Медведчука проти нього.

"Мета цієї кампанії — розгойдати ситуацію в країні, що призвело б до негативних наслідків і допомогло б усунути від влади Зеленського. Тому у президента спрацював інстинкт самозбереження", — міркує він в бесіді з Фокусом.

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У суспільстві рішення Зеленського сприйняли неоднозначно. Для одних це стало символом початку реальної боротьби влади з проросійськими силами в Україні. Інші ж введення санкцій проти громадян своєї країни не підтримують, хоча закон цього не забороняє, якщо мова йде про фінансування терористичної діяльності. Втім, і ті й інші чекають не тільки гучних заяв влади, але й оприлюднення фактів, які б підтверджували предʼявлені підсанкційним особам та їх компаніям претензії. І з цим якраз влада не поспішає, адже наявна в СБУ база доказів по Медведчуку і Марченко засекречена, з нею не можуть ознайомитися навіть фігуранти справи.

"З огляду на нашу неефективну правоохоронну систему, кримінальні справи можуть розслідуватися нескінченно довго. Потім так само довго їх розглядатимуть в судах. На цей процес підуть роки. Тому влада, запровадивши санкції, вибрала прискорений спосіб", — оцінює ситуацію політолог Олещук.

Скасувати санкції їх фігуранти хочуть через Верховний Суд. Нестор Шуфрич, народний депутат від ОПЗЖ, впевнений, що якщо суд діятиме згідно з нормами українського законодавства і не буде задавлений конʼюнктурою, то рішення прийме на користь тих, хто потрапив під санкції.

Кум за кума

"Боротьба з Медведчуком в Україні — це перевірка на міцність Путіна, як він відреагує і чи буде реагувати", — зазначає в розмові з Фокусом політолог Кость Бондаренко. Медведчук — кум Путіна, він неодноразово підкреслював свої близькі звʼязки з російською владою. Він неодноразово літав до Москви, неформально брав участь у переговорних процесах з Донбасу і обміну полоненими, зустрічався з представниками влади РФ, домовляючись про майбутнє зниження цін на газ для України. Тепер такі візити неможливі: авіакомпанія, що надає послуги Медведчуку, також потрапила під санкції.

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Чим обернеться для країни така відкрита боротьба з оточенням президента Росії? Велика ймовірність, що через це на Донбасі відбудеться ескалація конфлікту.

"Думаю, відповідь скоро прилетить або в енергетичній сфері, або в економічній. Може виникнути загострення на сході, але це навряд буде самодостатньою відповіддю. Тоді Україна матиме прямі докази, що РФ не дотримується так званого перемирʼя", — коментує Бондаренко.

У Москві поки обмежилися заявою прес-секретаря Путіна Дмитра Пєскова. Той відповідальність за те, що відбувається поклав на США. Також в Кремлі задаються питанням, ким обрано таку "реакційну лінію" і чи не призведе вона до того, що "керівництво України вважатиме за можливе вирішити військовим способом ситуацію на південному сході України".

Марченко vs Бойко

Ситуацією, що склалася вирішили скористатися політтехнологи Медведчука і вивели на політичну арену Оксану Марченко. Вона записала відеозвернення, в якому повідомила про вступ до партії ОПЗЖ.

"Тепер замість одного Медведчука ви отримали ще й Марченко, яка ніколи не прагнула в політику, але ви не залишили мені вибору", — заявила телеведуча. А Юрій Павленко, також депутат від ОПЗЖ, повідомив, що Марченко може стати кандидатом від партії на майбутніх президентських виборах і скласти конкуренцію Зеленському.

Втім, такі заяви у політологів викликають скепсис.

"Поява дружини Медведчука показує, що технологи політика не можуть підняти його рейтинг. Але з політичної точки зору Марченко — сирий продукт. Все залежить від того, чи зможе вона бути переконливою", — аналізує Бондаренко.

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На цьому етапі вона стала обличчям кампанії на підтримку Медведчука. Дружина викликає симпатію, вона пізнавана, її люблять глядачі телешоу, які вона вела. Але навряд чи Марченко зможе істотно допомогти підняти рейтинг самого Медведчука.

Зате її можуть використовувати у внутрішньопартійних інтригах. За інформацією джерел Фокуса в ОПЗЖ, партія розкололася на дві групи впливу: одна підконтрольна Медведчуку, інша — нардепам Юрію Бойку та Сергію Льовочкіну.

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Незважаючи на єдність у поглядах і позиції, два крила ведуть боротьбу за вплив. Введення санкцій проти Медведчука грає на користь Льовочкіна.

"У цій ситуації це може вплинути на те, що група Бойко — Льовочкіна мобілізується та візьме під контроль обласні осередки ОПЗЖ", — прогнозує Бондаренко.

І все ж основною особою партії залишається Юрій Бойко, якого відправляли на президентські вибори і якого соціологи включають в усі соцопитування. Тепер його конкурентом може стати Марченко — у неї є шанси перетягнути рейтинг на себе і навіть додати партії кілька відсотків. Але злетіти високо за рахунок дружини Медведчука або розкручування санкційної теми ОПЗЖ не вдасться. Політолог Петро Олещук вважає, що не в останню чергу це повʼязано з низькою впізнаваністю Медведчука серед проросійського електорату. Так, згідно з останнім опитуванням Київського міжнародного інституту соціології, рейтинг політика коливається в межах 2,5-3,5%. Істотно його наростити, як і рейтинг ОПЗЖ, найближчим часом не вийде, оскільки основний канал комунікації партії, телеканали Козака, закритий.