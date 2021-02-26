"Никогда не откажусь": Степанов признался, почему внес залог за Стерненко в 2017 году

Украинский министр и экс-губернатор не жалеет о том, что поддержал Сергея Стерненко во время судебного процесса в Одессе.

В 2017 году Максим Степанов внес залог за бывшего лидера одесской ячейки "Правого сектора" Сергея Стерненко, когда руководил местной ОГА. Глава Минздрава объяснил свое решение в эфире программы "Право на власть" на канале "1+1".

"Ему (Сергею Стерненко — ред.) дали содержание под стражей или залог. Он никогда не был моим хорошим знакомым, всегда оппонировал мне. Это была моя реакция на несправедливость в той ситуации, и я никогда не откажусь от этого. Это абсолютно нормальная реакция человека, который не хочет мириться с несправедливостью", — заявил министр.

Максим Степанов напомнил, что в 2017 году застройщики пытались захватить Летний театр в центре Одессы, чтобы возвести на его месте новую высотку. Местные жители возмутились, в итоге события привели к столкновениям между одесситами и полицейскими. Сергею Стерненко избрали меру пресечения в виде содержания под стражей сроком 60 суток с альтернативой внесения залога в размере 600 тысяч. Именно такую сумму внес Максим Степанов.

"Так бывает иногда, когда страсти. Но почему-то было решено, что это была организация массовых беспорядков — полный абсурд", — прокомментировал бывший губернатор Одесской области.

[ + – ] Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу"

В эфире программы Максим Степанов отказался комментировать новый судебный процесс против Сергея Стерненко о похищении человека и незаконном хранении оружия. По словам министра, сейчас он не следит за ситуацией.

Ранее стало известно, что Приморский районный суд Одессы приговорил экс-лидера ячейки "Правого сектора" к лишению свободы сроком 7 лет и 3 месяца с конфискацией половины имущества. Как сообщила сторона защиты, осужденного переведут в отдельную камеру Одесского СИЗО по соображениям его безопасности. Адвокат Маси Найем заявил, что в сторону Стерненко "продолжаются угрозы со стороны пророссийских сил".

Писали также, что в финале заседания суда Сергей взял слово и заявил о давлении на судью Виктора Попревича, который якобы переписал оправдательный приговор на обвинительный под давлением. По словам осужденного, именно поэтому оглашение вердикта отложили.