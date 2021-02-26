"Ніколи не відмовлюся": Степанов зізнався, чому вніс заставу за Стерненка у 2017 році

Український міністр і екс-губернатор не шкодує про те, що підтримав Сергія Стерненка під час судового процесу в Одесі.

У 2017 році Максим Степанов вніс заставу за колишнього лідера одеського осередку "Правого сектора" Сергія Стерненка, коли керував місцевою ОДА. Голова МОЗ пояснив своє рішення в ефірі програми "Право на владу" на каналі "1+1".

"Йому (Сергію Стерненку — ред.) дали утримання під вартою або заставу. Він ніколи не був моїм хорошим знайомим, завжди опонував мені. Це була моя реакція на несправедливість в тій ситуації, і я ніколи не відмовлюся від цього. Це абсолютно нормальна реакція людини, яка не хоче миритися з несправедливістю", — заявив міністр.

Максим Степанов нагадав, що у 2017 році забудовники намагалися захопити Літній театр в центрі Одеси, щоб звести на його місці нову висотку. Місцеві жителі обурилися, в результаті події привели до зіткнень між одеситами і поліцейськими. Сергію Стерненку обрали запобіжний захід у вигляді утримання під вартою строком 60 діб з альтернативою внесення застави в розмірі 600 тисяч. Саме таку суму вніс Максим Степанов.

"Так буває іноді, коли пристрасті. Але чомусь було вирішено, що це була організація масових заворушень — повний абсурд", — прокоментував колишній губернатор Одеської області.

[ + – ] Максим Степанов в ток-шоу "Право на владу"

В ефірі програми Максим Степанов відмовився коментувати новий судовий процес проти Сергія Стерненка про викрадення людини та незаконне зберігання зброї. За словами міністра, зараз він не стежить за ситуацією.

Раніше стало відомо, що Приморський районний суд Одеси засудив екс-лідера осередку "Правого сектора" до позбавлення волі строком 7 років і 3 місяці з конфіскацією половини майна. Як повідомила сторона захисту, засудженого переведуть в окрему камеру Одеського СІЗО з міркувань його безпеки. Адвокат Масі Найєм заявив, що в сторону Стерненка "тривають загрози з боку проросійських сил".

Писали також, що у фіналі засідання суду Сергій взяв слово і заявив про тиск на суддю Віктора Попревича, який нібито переписав виправдувальний вирок на обвинувальний під тиском. За словами засудженого, саме тому оголошення вердикту відклали.