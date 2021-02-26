"Самолеты Медведчука" перегнали в Швейцарию незадолго до заседания СНБО по санкциям

Воздушный транспорт оказался в заграничном городе, где юридически прописан владелец "трубы Медведчука".

Три самолета, которые находятся под санкциями из-за народного депутата Виктора Медведчука, отправили в Швецарию перед недавним заседанием Совета национальной безопасности и обороны. Подробности Bihus.Info раскрыл в своем новом расследовании.

С 10 по 21 февраля самолеты трех оффшорных доставили в аэропорт возле городка Сент-Галлен в Швейцарии. По информации расследователей, они сейчас находятся там. В Сент-Галлене зарегистрирована компания "Интернешнл Трейдинг Партнерс", которая является совладельцем "ПрикарпатЗападтранс", контролирующей часть нефтепровода "Самара-Западное направление». Владельца этой украинской фирмы, Анатолия Шефера, связывают с окружением Медведчука, которое якобы получали доходы от "трубы", по которой дизельное топливо доставляют через Украину в страны Европы из России и Беларуси.

19 февраля СНБО решил наложить ограничения на организаций, которым принадлежат частные самолеты. По данным расследователей, бортами двух фирм ранее летали Виктор Медведчук и Тарас Козак. В список попала фирма, записанная на жену руководителя "Киевгорстроя", а также компания, связанная с бывшим нардепом Виталием Хомутынником.

[ + – ] Выдержка из реестра о компании Прикарпадзападатранс Фото: BIHUS info

Еще одна компания, WHPA AVIA LTD имеет схожее название с WHPA LIMITED, которая имеет отношение к бизнесмену из России Сергею Сударикову. Его группа компаний "Регион" может быть связана с Виктором Медведчуком.

Ранее СНБО распорядилась вернуть участок нефтепровода "Самара — Западное направление" в государственную собственность. Как объяснил секретарь Совета Алексей Данилов, контроль над объектом получили без приватизации, при этом владельцы зарегистрированы за рубежом. СНБО поручил разобраться в ситуации, выяснить, кто проводил сделку и на каких основаниях.

Появилась информация, что санкции ввели против жен Медведчука и Козака: Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк. По данным источников, они якобы являются владелицами российского нефтеперерабатывающего завода, который отправляет продукты так называемым "ДНР" и "ЛНР" (Марченко принадлежит 75%, а Лавренюк — 25%).