"Літаки Медведчука" перегнали в Швейцарію незадовго до засідання РНБО щодо санкцій

Повітряний транспорт опинився в закордонному місті, де юридично прописаний власник "труби Медведчука".

Три літаки, які перебувають під санкціями через народного депутата Віктора Медведчука, відправили до Швейцарії перед недавнім засіданням Ради національної безпеки і оборони. Подробиці Bihus.Info розкрив у своєму новому розслідуванні.

З 10 по 21 лютого літаки трьох офшорних доставили в аеропорт біля містечка Сент-Галлен у Швейцарії. За інформацією розслідувачів, вони зараз знаходяться там. У Сент-Галлені зареєстрована компанія "Інтернешнл Трейдинг Партнерс", яка є співвласником "ПрикарпатЗахідтранс", яка контролює частину нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Власника цієї української фірми, Анатолія Шефера, пов'язують з оточенням Медведчука, яке нібито отримувало доходи від "труби", по якій дизельне паливо доставляють через Україну в країни Європи з Росії та Білорусі.

19 лютого РНБО вирішила накласти обмеження на організації, яким належать приватні літаки. За даними розслідувачів, бортами двох фірм раніше літали Віктор Медведчук і Тарас Козак. До списку потрапила фірма, записана на дружину керівника "Київміськбуду", а також компанія, пов'язана з колишнім нардепом Віталієм Хомутинником.

[ + – ] Витяг з реєстру про компанію Прікарпадзападатранс Фото: BIHUS info

Ще одна компанія, WHPA AVIA LTD має схожу назву з WHPA LIMITED, яка має відношення до бізнесмена з Росії Сергія Сударикова. Його група компаній "Регіон" може бути пов'язана з Віктором Медведчуком.

Раніше РНБО розпорядилася повернути ділянку нафтопроводу "Самара — Західний напрямок" в державну власність. Як пояснив секретар Ради Олексій Данилов, контроль над об'єктом отримали без приватизації, при цьому власники зареєстровані за кордоном. РНБО доручила розібратися в ситуації, з'ясувати, хто проводив операцію і на яких підставах.

З'явилася інформація, що санкції ввели проти дружин Медведчука і Козака: Оксани Марченко і Наталії Лавренюк. За даними джерел, вони нібито є власницями російського нафтопереробного заводу, який відправляє продукти так званим "ДНР" і "ЛНР" (Марченко належить 75%, а Лавренюк — 25%).