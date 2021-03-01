Скончался первый глава МИД независимой Украины Анатолий Зленко

Зленко было 82 года. Он возглавлял МИД Украины в 1990-1994 и 2000-2003 годах.

1 марта 2021 года стало известно о том, что скончался глава первый глава Министерства иностранных дел независимой Украины Анатолий Зленко. Об этом написал в Twitter бывший замглавы МИД Украины и бывший постоянный представитель Украины при ЕС Константин Елисеев.

"С невыразимой болью получил трагическое известие о том, что не стало первого главы МИД независимой Украины, моего учителя и дипломатического отца Анатолия Максимовича Зленко! Все, чего я достиг в дипломатии, — благодаря его школе дипломатии. Искренние соболезнования семье Зленко. Вечная память!", — написал Елисеев.

Зленко было 82 года. Первый раз он занимал должность главы МИД Украины с 1990 по 1994 год, второй раз — с 2000 по 2003 год. С 1994 по 1997 год он был постоянным представителем Украины при ООН, позже — послом во Франции и Португалии. С 2004 по 2005 год он был представителем Украины в Комиссии ООН по правам человека.

Напомним, 14 февраля стало известно о том, что в возрасте 64 лет умер посол Украины в Китае Сергей Камышев.

4 февраля умер Михаил Суркис – отец братьев Суркисов. Ему был 101 год.