Помер перший голова МЗС незалежної України Анатолій Зленко

Зленко очолював МЗС у 1990 — 1994 і 2000 — 2003 роках. Йому було 82 роки.

1 березня 2021 року стало відомо про те, що помер перший голова Міністерства закордонних справ незалежної України Анатолій Зленко. Про це написав у Twitter колишній заступник міністра закордонних справ України і колишній постійний представник України при ЄС Костянтин Єлісєєв.

"З невимовним болем отримав трагічну звістку про те, що не стало першого глави МЗС незалежної України, мого вчителя і дипломатичного батька Анатолія Максимовича Зленка! Усе, чого я досяг у дипломатії, — завдяки його школі дипломатії. Щирі співчуття родині Зленка. Вічна пам'ять!", — написав Єлісєєв.

Зленку було 82 роки. Перший раз він займав посаду голови МЗС України з 1990 по 1994 рік, другий раз — з 2000 по 2003 рік. З 1994 по 1997 рік він був постійним представником України при ООН, пізніше — послом у Франції і Португалії.

Нагадаємо: 14 лютого стало відомо про те, що у віці 64 років помер посол України в Китаї Сергій Камишев.

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