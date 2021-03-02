Печерский суд Киева разрешил принудительно доставить Шария на заседание, - УП

По данным издания, суд якобы вынес решение о принудительном задержании блогера еще 25 февраля.

Блогера Анатолия Шария, которого СБУ подозревает в госизмене, Печерский районный суд Киева разрешил задержать и принудительно доставить на заседание. Об этом сообщает Украинская правда.

По данным источников издания в правоохранительных структурах, решение суд якобы вынес решение о задержании блогера еще 25 февраля. И решение не подлежит обжалованию.

На заседании Анатолию Шарию будет избрана мера пресечения якобы в виде содержания под стражей.

Напомним, 16 февраля СБУ объявила о подозрении Анатолию Шария в государственной измене и нарушения равноправия граждан в зависимости от их расовой и национальной принадлежности. Якобы пропагандист занимался дискредитацией государственной политики Украины, умышленно и целенаправленно распространял манипулятивную, искаженную информацию о правительственных инициативах и событиях на Востоке страны. Целью было обострение и дестабилизация общественно-политической и социально-экономической ситуации, разжигание межэтнических и межконфессиональных конфликтов.

Согласно источникам Фокуса, Украина будет требовать у Испании экстрадиции Шария. Так как у него в июле заканчиваектся вид на жительство, и его он якобы не сможет продлить из-за наличия уголовных дел против него в Украине.

В пресс-службе СБУ заявили, что служба начала расследование в отношении "Партии Шария".