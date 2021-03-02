Печерський суд Києва дозволив примусово доставити Шарія на засідання, — УП

За даними видання, суд нібито виніс рішення про примусове затримання блогера ще 25 лютого.

Блогера Анатолія Шарія, якого СБУ підозрює в зраді, Печерський районний суд Києва дав дозвіл затримати і примусово доставити на засідання. Про це повідомляє Українська правда.

За даними джерел видання в правоохоронних структурах, суд нібито виніс рішення про затримання блогера ще 25 лютого. І рішення не підлягає оскарженню.

На засіданні Анатолію Шарію буде обрано запобіжний захід нібито у вигляді утримання під вартою.

Нагадаємо: 16 лютого СБУ оголосила про підозру Анатолію Шарію в державній зраді і порушенні рівноправності громадян залежно від їхньої расової і національної приналежності. Нібито пропагандист займався дискредитацією державної політики України, умисно і цілеспрямовано поширював маніпулятивну, спотворену інформацію про урядові ініціативи та події на Сході країни. Метою було загострення і дестабілізація суспільно-політичної та соціально-економічної ситуації, розпалювання міжетнічних і міжконфесійних конфліктів.

Відповідно до джерел Фокуса, Україна вимагатиме в Іспанії екстрадиції Шарія. Оскільки в нього в липні закінчується вид на проживання, і він нібито не зможе його продовжити через наявність кримінальних справ проти нього в Україні.

У прес-службі СБУ заявили, що служба почала розслідування щодо "Партії Шарія".