Ездила в Крым: заслуженной артистке РФ запретили въезд в Украину (фото, видео)

По данным СМИ, речь идет о 59-летней актрисе театра и кино Розе Хайруллиной.

Украинские пограничники не разрешили въехать в страну российской актрисе театра и кино за незаконное посещение оккупированного Крыма. Об этом сообщает Госпогранслужба.

Отмечается, что накануне россиянка прилетела из Минска в киевский аэропорт Борисполь. Во время контроля пограничники выяснили, что женщина находилась в Крыму в нарушение установленного порядка въезда-выезда.

При оформлении было установлено, что она является актрисой театра и кино, заслуженной артисткой России. Также россиянка объяснила, что в Крым ездила якобы с частным визитом весной 2020 года и попала туда на самолете. В то же время, зафиксированы и другие ее визиты на оккупированную Россией территорию Украины.

По ее словам, в Украине актриса должна была принимать участие в киносъемках.

За нарушение украинского законодательства гражданке России пограничники запретили въезд в Украину сроком на три года, а также наложили штраф.

Россиянка уже вылетела за пределы Украины обратным рейсом в Беларусь.

По данным "Украинской правды", речь идет о 59-летней актрисе театра и кино Розе Хайруллиной (недавняя громкая роль – в сериале Федора Бондарчука "Псих", также задействована в фильме "Каникулы президента", съемки которого проходили в оккупированном РФ Крыму).

Отметим, ранее солисту белорусской группы Песняры Валерию Дайнеко запретили въезд в Украину из-за посещения оккупированного Крыма. Марку Тишману и еще четырем россиянам также запретили въезд в Украину.

Кроме того, Госпогранслужба Украины на три года запретила въезд в страну российской танцовщице Елене Рамазановой, которая незаконно посещала оккупированный Крым.