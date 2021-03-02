Їздила до Криму: заслуженій артистці РФ заборонили в'їзд в Україну (фото, відео)

За даними ЗМІ, мова йде про 59-річну акторку театру та кіно Розу Хайрулліну.

Українські прикордонники не дозволили в'їхати в країну російській акторці театру та кіно за незаконне відвідування окупованого Криму. Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Зазначається, що напередодні росіянка прилетіла з Мінська в київський аеропорт Бориспіль. Під час контролю прикордонники з'ясували, що жінка перебувала в Криму з порушенням встановленого порядку в'їзду-виїзду.

При оформленні було встановлено, що вона є акторкою театру та кіно, заслуженою артисткою Росії. Також росіянка пояснила, що в Крим їздила нібито з приватним візитом навесні 2020 року і потрапила туди на літаку. У той же час, зафіксовані й інші її візити на окуповану Росією територію України.

За її словами, в Україні акторка повинна була брати участь у кінозйомках.

За порушення українського законодавства громадянці Росії прикордонники заборонили в'їзд в Україну терміном на три роки, а також наклали штраф.

Росіянка вже вилетіла за межі України зворотним рейсом до Білорусі.

За даними "Української правди", мова йде про 59-річну акторку театру та кіно Розу Хайрулліну (недавня гучна роль — у серіалі Федора Бондарчука "Псих", також залучена у фільмі "Канікули президента", зйомки якого проходили в окупованому РФ Криму).

Зазначимо, що раніше солістові білоруської групи Пісняри Валерію Дайнеку заборонили в'їзд в Україну через відвідування окупованого Криму. Марку Тишману і ще чотирьом росіянам також заборонили в'їзд в Україну.

Крім того, Держприкордонслужба України на три роки заборонила в'їзд у країну російській танцівниці Олені Рамазановій, яка незаконно відвідувала окупований Крим.