Украина вводит санкции против австрийской компании из-за строительства в Крыму

Причиной в МВД называют "сотрудничество с российской оккупационной администрацией" и "пособничество в попытке легитимизации аннексии"

Украина начала процедуру введения санкций в отношении австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в связи с его участием в строительстве оперного театра в Крыму.

Об этом, отвечая на запрос Радио Свобода, сообщили в Министерстве иностранных дел Украины.

"В связи с участием австрийского архитектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекте по построению оперного театра в оккупированном Россией Севастополе Украина начала внутригосударственные процедуры уголовного преследования австрийского архитектурного бюро", – сказано в ответе на запрос.

Также в МИД сообщили, что введение санкций начато против компании и ее руководства за "сотрудничество с российской оккупационной администрацией и пособничество в попытке легитимизации Россией аннексии Крыма".

Ранее в Министерстве европейских, интеграционных и иностранных дел Австрии заявили, что власти этой страны осуждают аннексию Крыма и полностью поддерживает санкции в отношении России, введенные Евросоюзом, однако они запрещают лишь определенную экономическую деятельность и не распространяются на частные компании.

Президент Владимир Зеленский заявлял, что Крым был сердцем Украины, но его вырвали семь лет назад.

Также Зеленский выразил благодарность президенту США Джо Байдену за его слова, осуждающие оккупацию Крыма Россией.

"Благодарен президенту США за сильное сообщение: Крым — это ​​Украина! Вот для чего нужно настоящее стратегическое партнерство. Украинцы высоко ценят поддержку США: от территориальной целостности до укрепления обороноспособности и проведения реформ. Вместе мы стоим, раздельно — падаем", — написал он.

В свою очередь, так называемый "глава Крыма" Сергей Аксенов заявил, что супруга президента Украины Владимира Зеленского исправно вносит коммунальные платежи за свою квартиру в оккупированном Крыму.