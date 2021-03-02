Україна вводить санкції проти австрійської компанії через будівництво в Криму

Причиною в МВС називають "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією" і "пособництво в спробі легітимізації анексії".

Україна почала процедуру введення санкцій проти австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в зв'язку з його участю в будівництві оперного театру в Криму.

Про це, відповідаючи на запит Радіо Свобода, повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

"У зв'язку з участю австрійського архітектурного бюро "Coop Himmelb(l)au" в проекті з побудови оперного театру в окупованому Росією Севастополі Україна почала внутрішньодержавні процедури кримінального переслідування австрійського архітектурного бюро", — сказано у відповіді на запит.

Також в МЗС повідомили, що введення санкцій розпочато проти компанії та її керівництва за "співпрацю з російською окупаційною адміністрацією і пособництво в спробі легітимізації Росією анексії Криму".

Раніше в Міністерстві європейських, інтеграційних і закордонних справ Австрії заявили, що влада цієї країни засуджує анексію Криму й повністю підтримує санкції проти Росії, введені Євросоюзом, однак вони забороняють лише певну економічну діяльність і не поширюються на приватні компанії.

Президент Володимир Зеленський заявляв, що Крим був серцем України, але його вирвали сім років тому.

Також Зеленський висловив подяку президенту США Джо Байдену за його слова, що засуджують окупацію Криму Росією.

"Вдячний президенту США за сильне повідомлення: Крим — це Україна! Ось для чого потрібне справжнє стратегічне партнерство. Українці високо цінують підтримку США: від територіальної цілісності до зміцнення обороноздатності й проведення реформ. Разом ми стоїмо, окремо — падаємо", — написав він.

Зі свого боку, так званий "глава Криму" Сергій Аксьонов заявив, що дружина президента України Володимира Зеленського справно вносить комунальні платежі за свою квартиру в окупованому Криму.