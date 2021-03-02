"Эксперты" от ОРДЛО впервые заговорили в политподгруппе ТКГ, – Гармаш

По его словам, в группе ТКГ навязывали план ОРДЛО в нарушение Минских соглашений.

В дискуссию политической подгруппы ТКГ впервые вступили так называемые "эксперты" из Донецка и Луганска.

Об этом написал в Facebook представитель отдельных районов Донецкой области в Трехсторонней контактной группе (ТКГ) от Украины Сергей Гармаш.

"В Минском процессе "прорыв"! Сегодня на заседании рабочей группы по политическим вопросам заговорила сначала "эксперт" ОРДО Майя Пирогова, потом и "эксперты" из Луганска. До этого, четыре заседания "эксперты ОРДЛО" присутствовали, но молчали. И вот они заговорили!", – сообщил Гармаш.

Он также добавил, что "представитель России говорил секунд 30, а в основном вещал модератор от ОБСЕ посол Морель, который "давил", чтобы стороны обсуждали план ОРДЛО".

Гармаш отметил, что ОРДЛО не является членом ТКГ, а их участие в дискусии – "это прямое нарушение Минских соглашений".

Напомним, с 9 июня 2020 года на переговорах в Минске появились два журналиста — Сергей Гармаш и Денис Казанский.

8 февраля 2021 Сергей Гармаш заявил, что перемирия на Донбассе уже нет. Гармаш также может покинуть Трехсторонюю контактную группу из-за представительства оккупантов.