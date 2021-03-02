"Експерти" від ОРДЛО вперше заговорили в політпідгрупі ТКГ, — Гармаш

За його словами, у групі ТКГ нав'язували план ОРДЛО в порушенні Мінських угод.

У дискусію політичної підгрупи ТКГ вперше вступили так звані "експерти" з Донецька та Луганська.

Про це написав у Facebook представник окремих районів Донецької області в Тристоронній контактній групі (ТКГ) від України Сергій Гармаш.

"У Мінському процесі "прорив"! Сьогодні на засіданні робочої групи з політичних питань заговорила спочатку "експертка" ОРДО Мая Пирогова, потім й "експерти" з Луганська. До цього, чотири засідання "експерти ОРДЛО" були присутні, але мовчали. І ось вони заговорили!", — повідомив Гармаш.

Він також додав, що "представник Росії говорив секунд 30, а в основному говорив модератор від ОБСЄ посол Морель, який "тиснув", щоб сторони обговорювали план ОРДЛО".

Гармаш зазначив, що ОРДЛО не є членом ТКГ, а їх участь у дискусії — "це пряме порушення Мінських угод".

Нагадаємо, з 9 червня 2020 року на переговорах у Мінську з'явилися два журналісти — Сергій Гармаш і Денис Казанський.

8 лютого 2021 Сергій Гармаш заявив, що перемир'я на Донбасі вже немає. Гармаш також може покинути тристоронню контактну групу через представництва окупантів.