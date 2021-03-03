ГБР допрашивает Ермака по делу о срыве операции с "вагнеровцами", — Сухачев

Детективы выясняют обстоятельства резонансной истории и вскоре собираются представить результаты.

Государственное бюро расследований активно ведет дело о срыве операции по "вагнеровцам" и допрашивает фигурантов, в том числе главу Офиса президента Андрея Ермака. Так исполняющий обязанности директора Алексей Сухачев заявил на заседании Верховной Рады 3 февраля.

Он отчитался о расследовании резонансных дел, а народный депутат Гео Лерос задал вопрос о том, когда следователи допросят Андрея Ермака по поводу срыва операции по задержанию участников частной военной компании "Вагнер". Алексей Сухачев призвал не манипулировать, ведь вскоре правоохранители предоставят результаты расследования.

"Следователи ГБР проводят постоянную работу, ежедневную, ежечасную по указанному уголовному производству. В том числе, допросы лиц, которых вы указали", — заявил и.о. директора.

[ + – ] Алексей Сухачев отвечает на вопросы Верховной Рады

Ранее стало известно, что 29 июля 2020 года КГБ Беларуси задержал 32 мужчин, которых назвали наемниками из России. Украинские правоохранители заметили в списках фамилии людей, которые могут быть причастны к сбитию "Боинга" МН-17, а еще один — к крушению ИЛ-76 в аэропорту Луганска. Украина потребовала выдать наемников и подготовила все необходимые документы для экстрадиции.

Появилась даже информация о том, что украинские спецслужбы вместе с заместителем генпрокурора Гюндузом Мамедовым проводили операцию по задержанию "вагнеровцев", а Андрей Ермак якобы слил информацию в Россию. В итоге Беларусь отправила боевиков в Россию, а журналист Юрий Бутусов сделал резонансную публикацию о якобы предателе в Офисе президента. По его словам, Андрей Ермак и первый заместитель секретаря СНБО Руслан Демченко просили перенести операцию, чтобы избежать конфликта с РФ.

В феврале писали, что ЧВК "Вагнера" одела военнослужащих ЦАР в свои футболки с надписью "Russie" (в переводе с французского означает "Россия"). Новую одежду получили люди из Национальной школы жандармерии и военного лагеря в Касаи, после чего наемники построили переодетых африканцев в шеренги и сфотографировали. На изображениях "вагнеровцы" представлены героями и защитниками.