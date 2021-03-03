ДБР допитує Єрмака у справі про зрив операції з "вагнерівцями", — Сухачов

Детективи з'ясовують обставини резонансної історії та незабаром збираються представити результати.

Державне бюро розслідувань активно веде справу про зрив операції по "вагнерівцям" і допитує фігурантів, зокрема голову Офісу президента Андрія Єрмака. Так виконуючий обов'язки директора Олексій Сухачов заявив на засіданні Верховної Ради 3 лютого.

Він відзвітував про розслідування резонансних справ, а народний депутат Гео Лерос поставив питання про те, коли слідчі допитають Андрія Єрмака з приводу зриву операції із затримання учасників приватної військової компанії "Вагнер". Олексій Сухачов закликав не маніпулювати, адже незабаром правоохоронці нададуть результати розслідування.

"Слідчі ДБР проводять постійну роботу, щоденну, щогодинну за вказаним кримінальним виробництвом. Зокрема, допити осіб, яких ви вказали", — заявив в.о. директора.

[ + – ] Олексій Сухачов відповідає на питання Верховної Ради

Раніше стало відомо, що 29 липня 2020 року КДБ Білорусі затримав 32 чоловіків, яких назвали найманцями з Росії. Українські правоохоронці помітили у списках прізвища людей, які можуть бути причетні до збитого "Боїнга" МН-17, а ще один — до краху ІЛ-76 в аеропорту Луганська. Україна зажадала видати найманців і підготувала всі необхідні документи для екстрадиції.

З'явилася навіть інформація про те, що українські спецслужби разом із заступником генпрокурора Гюндуз Мамедовим проводили операцію по затриманню "вагнерівців", а Андрій Єрмак нібито злив інформацію в Росію. В результаті Білорусь відправила бойовиків у Росію, а журналіст Юрій Бутусов зробив резонансну публікацію про нібито зрадника в Офісі президента. За його словами, Андрій Єрмак і перший заступник секретаря РНБО Руслан Демченко просили перенести операцію, щоб уникнути конфлікту з РФ.

У лютому писали, що ПВК "Вагнера" одягла військовослужбовців ЦАР в свої футболки з написом "Russie" (в перекладі з французької означає "Росія"). Новий одяг отримали люди з Національної школи жандармерії та військового табору в Касаї, після чого найманці пошикували переодягнених африканців у шеренги і сфотографували. На зображеннях "вагнерівці" представлені героями і захисниками.