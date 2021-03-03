"Стою живой": Зеленский надеется на ускоренную вакцинацию украинцев

Президент на своем примере хочет убедить украинцев в безопасности прививки от COVID-19.

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на более ускоренные темпы вакцинации от коронавируса в Украине.

Об этом он сказал на пресс-конференции с главой Европейского Совета Шарлем Мишелем, который находится в Киеве с визитом.

"Сейчас в Украине вакцина есть. Очень хочется, чтобы в Украине было много людей, которые хотят вакцинироваться. Важно на своем примере показывать, что это безопасно. И хочу вам сказать: я стою сейчас перед вами живой и здоровый. Поэтому я очень хотел бы, чтобы вакцинация в Украине проходила более быстрыми шагами", – сказал Зеленский.

При этом, по его мнению, сейчас темпы пока не очень быстрые. Он отметил, что в первый день было около 40 тысяч человек, которые хотят прививаться.

"Оно (вакцинация, – ред.) в Украине пойдет, когда люди увидят результат", – заключил президент.

Он также сказал, что считает доступную в Украине вакцину Covishield, индийский аналог вакцины AstraZeneca, вполне качественной.

Кроме того, по словам Зеленского, Украина до конца второго квартала ожидает в рамках COVAX от 2,8 до 3,2 млн доз вакцины AstraZeneca, а также 117 тыс. доз вакцины Pfizer.

Напомним, недавно Владимир Зеленский вакцинировался на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и бойцами ВСУ, которые проходят плановую вакцинацию. Глава государства назвал Covishield одной из лучших вакцин в мире. Зеленский заявил, что вакцинировался от COVID-19 из-за того, что у него низкого уровень антител после перенесенного коронавируса.

3 марта президент Европейского совета Шарль Мишель пообещал ускорить поставку Украине вакцин от коронавируса в рамках механизма COVAX.