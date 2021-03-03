"Стою живий": Зеленський сподівається на прискорену вакцинацію українців

Президент на своєму прикладі хоче переконати українців у безпеці щеплення від COVID-19.

Президент України Володимир Зеленський розраховує на більш прискорені темпи вакцинації від коронавірусу в Україні.

Про це він сказав на прес-конференції з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем, який знаходиться в Києві з візитом.

"Зараз в Україні вакцина є. Дуже хочеться, щоб в Україні було багато людей, які хочуть вакцинуватися. Важливо на своєму прикладі показувати, що це безпечно. І хочу вам сказати: я стою зараз перед вами живий і здоровий. Тому я дуже хотів би, щоб вакцинація в Україні проходила швидшими кроками", — сказав Зеленський.

При цьому, на його думку, зараз темпи поки не дуже швидкі. Він зазначив, що в перший день було близько 40 тисяч осіб, які хочуть робити цю процедуру.

"Вона (вакцинація, — ред.) в Україні піде, коли люди побачать результат", — уклав президент.

Він також сказав, що вважає доступну в Україні вакцину Covishield, індійський аналог вакцини AstraZeneca, цілком якісною.

Крім того, за словами Зеленського, Україна до кінця другого кварталу очікує у межах COVAX від 2,8 до 3,2 млн доз вакцини AstraZeneca, а також 117 тис доз вакцини Pfizer.

Нагадаємо, нещодавно Володимир Зеленський вакцинувалася на території військового мобільного госпіталю № 59 разом з військовими лікарями та бійцями ЗСУ, які проходять планову вакцинацію. Голова держави назвав Covishield однією з кращих вакцин у світі. Зеленський заявив, що вакцинувався від COVID-19 через те, що у нього низький рівень антитіл після перенесеного коронавірусу.

3 березня президент Європейської ради Шарль Мішель пообіцяв прискорити постачання Україні вакцин від коронавірусу у межах механізму COVAX.