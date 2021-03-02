Зеленский объяснил, зачем вакцинировался после перенесенного COVID-19

По словам главы государства, после перенесенной болезни у него оказался низкий уровень антител.

Президент Владимир Зеленский заявил, что вакцинировался от COVID-19 из-за того, что у него низкого уровень антител после перенесенного коронавируса.

Об этом глава государства сообщил во время рабочей поездки в Луганскую область после сделанной прививки, передает пресс-служба Офиса президента.

"Прививка обязательна. Я знаю, что такое COVID-19, потому что болел этой болезнью. Поэтому всем предлагаю обязательно вакцинироваться. Несмотря на то, что я переболел COVID-19, у меня уровень антител очень низкий", – сказал Зеленский.

Как сообщал Фокус, Владимир Зеленский сообщил, что подхватил коронавирус 9 ноября 2020 года. Уже 23 ноября Зеленский проинформировал, что получил негативный тест на коронавирус.

"Сам я позитивный, потому что тест негативный", – говорит Зеленский и поблагодарил всех, кто желал ему здоровья, а недругам ответил – "не дождетесь".

Напомним, Владимир Зеленский вакцинировался на территории военного мобильного госпиталя № 59 вместе с военными врачами и бойцами ВСУ, которые проходят плановую вакцинацию. Глава государства назвал Covishield одной из лучших вакцин в мире.

"Я считаю, что вакцина – это реальный путь возвращения к нормальной жизни", – сказал президент.

Ранее в интервью Фокусу Зеленский сказал, что будет вакцинироваться за свой счет.

"Я ничего бесплатно как президент не беру. Когда мы говорим с компаниями, которые будут поставлять в Украину вакцину, они просят открыть для них коммерческий рынок. Это говорит о том, что есть сегмент людей во всем мире, и наша страна не исключение, которые не будут обращать внимания на цену. Они понимают, что у государства есть приоритетные группы населения, — бедные люди, врачи, армия, учителя, люди с тяжелыми болезнями. Поэтому такие, как я, будут вакцинироваться за свой счет. Это нормально", — сказал Зеленский.

Фокус писал о том, что глава Минздрава Максим Степанов публично вакцинировался индийской вакциной Covishield, ведомство, которое он возглавляет, вело трансляцию процедуры на официальной странице в Facebook. Министр заявил, что пытается доказать безопасность прививки своим личным примером. По словам чиновника, сейчас он чувствует себя еще лучше, чем до вакцинации.

Также сообщалось о выступлении Максима Степанова в эфире одного из телеканалов, во время которого он заявил, что среди украинцев распространяют множество фейков о качестве вакцины CoviShield. По мнению руководителя Минздрава, в стране якобы появились "COVID-коллаборанты", главная цель которых — сорвать процесс вакцинации среди населения.