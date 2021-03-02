Зеленський пояснив, навіщо вакцинувався після перенесеного COVID-19

За словами глави держави, після перенесеної хвороби у нього виявився низький рівень антитіл.

Президент Володимир Зеленський заявив, що вакцинувався від COVID-19 через те, що у нього низький рівень антитіл після перенесеного коронавірусу.

Про це глава держави повідомив під час робочої поїздки до Луганської області після зробленого щеплення, передає прес-служба Офісу президента.

"Щеплення обов'язкове. Я знаю, що таке COVID-19, тому що хворів на цю хворобу. Тому всім пропоную обов'язково вакцинуватися. Незважаючи на те, що я перехворів на COVID-19, у мене рівень антитіл дуже низький", — сказав Зеленський.

Як повідомляв Фокус, Володимир Зеленський казав, що підхопив коронавірус 9 листопада 2020 року. Вже 23 листопада Зеленський поінформував, що отримав негативний тест на коронавірус.

"Сам я позитивний, тому що тест негативний", — говорить Зеленський та подякує усім, хто бажав йому здоров'я, а недругам відповів — "не дочекаєтеся".

Нагадаємо, Володимир Зеленський вакцинувався на території військового мобільного госпіталю №59 разом із військовими лікарями та бійцями ЗСУ, які проходять планову вакцинацію. Глава держави назвав Covishield однією з кращих вакцин у світі.

"Я вважаю, що вакцина — це реальний шлях повернення до нормального життя", — сказав президент.

Раніше в інтерв'ю Фокусу Зеленський сказав, що вакцинуватиметься за свій рахунок.

"Я нічого безкоштовно як президент не беру. Коли ми говоримо з компаніями, які поставлятимуть в Україну вакцину, вони просять відкрити для них комерційний ринок. Це говорить про те, що є сегмент людей у всьому світі, і наша країна не виняток, які не звертатимуть уваги на ціну. Вони розуміють, що у держави є пріоритетні групи населення, — бідні люди, лікарі, армія, вчителі, люди з важкими хворобами. Тому такі, як я, вакцинуватимуться за свій рахунок. Це нормально", — сказав Зеленський.

Фокус писав про те, що глава МОЗ Максим Степанов публічно вакцинувався індійською вакциною Covishield, відомство, яке він очолює, вело трансляцію процедури на офіційній сторінці у Facebook. Міністр заявив, що намагається довести безпеку щеплення своїм особистим прикладом. За словами чиновника, зараз він почувається ще краще, ніж до вакцинації.

Також повідомлялося про виступ Максима Степанова в ефірі одного з телеканалів, під час якого він заявив, що серед українців поширюють безліч фейків про якість вакцини CoviShield. На думку керівника МОЗ, у країні нібито з'явилися "COVID-колаборанти", головна мета яких — зірвати процес вакцинації серед населення.