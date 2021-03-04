Дубинский создал в Раде объединение "Дубина – Слуга украинского народа"

В состав нового межфракционного объединения, помимо Дубинского, вошли 6 нардепов, 5 из которых — члены фракции "Слуга народа".

Внефракционный народный депутат Александр Дубинский создал в Верховной Раде новое межфракционное объединение (МФО), которое получило название "Дубина – Слуга украинского народа". Об этом сообщил спикер ВРУ Дмитрий Разумков во время пленарного заседания 4 марта.

"Сообщаю о создании в Верховной Раде Украины девятого созыва межфракционного депутатского объединения "Дубина – слуга украинского народа". Глава – Дубинский Александр Анатольевич", — сказал Разумков.

Нардеп фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко обнародовал на своем канале в Telegram список якобы присоединившихся к новому объединению:

Александр Дубинский (внефракционный, избрали от "Слуги народа");

Антон Поляков (член депутатской группы "За майбутнє", избрали от "Слуги народа");

Алексей Мовчан (фракция "Слуга народа");

Сергей Швец (фракция "Слуга народа");

Анастасия Ляшенко (фракция "Слуга народа")

Андрей Боблях (фракция "Слуга народа")

Дмитрий Чорний (фракция "Слуга народа")

"Один вопрос – а почему объединение МЕЖфракционное?", — пошутил в публикации Гончаренко.

[ + – ] Дубинский создал новое МФО "Дубина – Слуга украинского народа" Фото: скриншот

Напомним, 11 января Министерство финансов США ввело санкции против 7 украинцев и четырех интернет-ресурсов. Александр Дубинский, который попал под санкции, назвал этот факт результатом работы "лживых доносов аферистов".

25 января состоялось заседание фракции "Слуга народа", на котором поднимался вопрос об исключении Дубинского. На заседание приехал президент Владимир Зеленский и попросил Дубинского самостоятельно покинуть "Слугу народа". Тот отказался.

Впрочем, во время заседания фракции, которое состоялось 1 февраля, Дубинского все же исключили из "Слуги народа".