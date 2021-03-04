Дубінський створив у Раді об'єднання "Дубина — Слуга українського народу"

До складу нового міжфракційного об'єднання, крім Дубінського, увійшли 6 нардепів, 5 з яких — члени фракції "Слуга народу".

Позафракційний народний депутат Олександр Дубінський створив у Верховній Раді нове міжфракційне об'єднання (МФО), яке отримало назву "Дубина — Слуга українського народу". Про це повідомив спікер ВРУ Дмитро Разумков під час пленарного засідання 4 березня.

"Повідомляю про створення у Верховній Раді України дев'ятого скликання міжфракційного депутатського об'єднання "Дубина — слуга українського народу". Голова — Дубінський Олександр Анатолійович", — сказав Разумков.

Нардеп фракції "Європейська солідарність" Олексій Гончаренко оприлюднив на своєму каналі в Telegram список нібито тих, хто приєднався до нового об'єднання:

Олександр Дубінський (позафракційний, обрали від "Слуги народу");

Антон Поляков (член депутатської групи "За майбутнє", обрали від "Слуги народу");

Олексій Мовчан (фракція "Слуга народу");

Сергій Швець (фракція "Слуга народу");

Анастасія Ляшенко (фракція "Слуга народу")

Андрій Боблях (фракція "Слуга народу")

Дмитро Чорний (фракція "Слуга народу")

"Одне запитання — а чому об'єднання міжфракційне?", — пожартував у публікації Гончаренко.

[ + – ] Дубінський створив нове МФО "Дубина — Слуга українського народу" Фото: скриншот

Нагадаємо, що 11 січня Міністерство фінансів США ввело санкції проти 7 українців і чотирьох інтернет-ресурсів. Олександр Дубінський, який потрапив під санкції, назвав цей факт результатом роботи "брехливих доносів аферистів".

25 січня відбулися засідання фракції "Слуга народу", на якому порушувалося питання про виключення Дубінського. На засідання приїхав президент Володимир Зеленський і попросив Дубінського самостійно покинути "Слугу народу". Той відмовився.

Втім, під час засідання фракції, яке відбулося 1 лютого, Дубінського все ж виключили зі "Слуги народу".