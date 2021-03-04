Подозрение Шарию и закрытие телеканалов: СБУ отчиталась об "успехах" за февраль

В спецслужбе напомнили также о задержании "агентов ФСБ" и возвращении в госсобственность участка нефтепровода "Самара – Западное направление"

Служба безопасности Украины отчиталась о проделанной работе в феврале 2021 года. В своем Telegram-канале ведомство рассказало о "самых главных новостях" минувшего месяца.

"Разоблачение предателей, введение санкций, задержание агентов ФСБ и возвращение государству стратегического нефтепровода. Собрали для вас самые главные новости в прошлом месяце", – сказано в сообщении.

На первом месте СБУ указала объявление подозрения лидеру "Партии Шария", блогеру Анатолию Шарию. В ведомстве напомнили, что 25 февраля Шарий повторно не явился на допрос, после чего его объявили в государственный розыск.

В спецслужбе проинформировали также, что сообщили о подозрении военно-политическому эксперту Юрию Дудкину, из-за якобы его причастности к "подрывной деятельности в пользу спецслужб РФ".

Помимо этого, сообщается, что по инициативе СБУ был введен пакет санкций в отношении отдельных граждан и юрлиц, в числе которых – телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK, авиакомпании, летающие в Россию, и 10 бывших руководителей военных, силовых и правоохранительных структур.

"По материалам СБУ в государственную собственность будет возвращен участок нефтепровода "Самара-Западное направление". Стратегический объект незаконно приватизировали на основании поддельных экспертных заключений", – продолжили в ведомстве.

Также в СБУ рассказали об объявлении подозрения замглавы Минобороны РФ Андрею Картаполову, который, по данным спецслужбы, "координировал войска агрессора и боевиков во время захвата Дебальцево и соседних городов".

Кроме того, была пресечена деятельность "агентурной сети ФСБ", в которую входили бывшие военные разведчики.

"Еще одна разоблаченная агентурная сеть спецслужб РФ дестабилизировала ситуацию в Украине через Telegram-каналы. В ее состав входили жители Харькова и Одессы, активисты так называемой "русской весны". А в Киевской области спецслужба ликвидировала центр террористов "Исламского государства", который предоставлял "убежище" боевикам после совершенных преступлений", – подытожили в пресс-службе СБУ.

[ + – ] Сообщение СБУ

Ранее сообщалось, что СБУ провела обыски в "Дунайском пароходстве" из-за якобы возможной передачи флота венграм.

Также мы писали, что СБУ остановила сеть, которая якобы создавала новые органы власти на Кировоградщине.

Фокус сообщал о том, что СБУ пресекла контрабанду старинного оружия и монет на миллион долларов.