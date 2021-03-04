Підозра Шарію і закриття телеканалів: СБУ відзвітувала про "успіхи" за лютий

У спецслужбі нагадали також про затримання "агентів ФСБ" та повернення у держвласність ділянки нафтопроводу "Самара — Західний напрямок".

Служба безпеки України відзвітувала про виконану роботу в лютому 2021 року. У своєму Telegram-каналі відомство повідомило про "найголовніші новини" минулого місяця.

"Викриття зрадників, введення санкцій, затримання агентів ФСБ і повернення державі стратегічного нафтопроводу. Зібрали для вас найголовніші новини минулого місяця", — сказано в повідомленні.

На першому місці СБУ вказала оголошення підозри лідеру "Партії Шарія", блогеру Анатолію Шарію. У відомстві нагадали, що 25 лютого Шарій повторно не з'явився на допит, після чого його оголосили в державний розшук.

У спецслужбі поінформували також, що повідомили про підозру військово-політичному експерту Юрію Дудкіну, через нібито його причетність до "підривної діяльності на користь спецслужб РФ".

Крім цього, повідомляється, що з ініціативи СБУ ввели пакет санкцій стосовно окремих громадян та юросіб, серед яких — телеканали "112 Україна", NewsOne і ZIK, авіакомпанії, що літають в Росію, і 10 колишніх керівників військових, силових та правоохоронних структур.

"За матеріалами СБУ в державну власність буде повернуто ділянку нафтопроводу "Самара-Західний напрямок". Стратегічний об'єкт незаконно приватизували на підставі підроблених експертних висновків", — продовжили у відомстві.

Також в СБУ розповіли про оголошення підозри заступнику голови Міноборони РФ Андрію Картаполову, який, за даними спецслужби, "координував війська агресора і бойовиків під час захоплення Дебальцевого та сусідніх міст".

Крім того, було припинено діяльність "агентурної мережі ФСБ", в яку входили колишні військові розвідники.

"Ще одна викрита агентурна мережа спецслужб РФ дестабілізувала ситуацію в Україні через Telegram-канали. До її складу входили мешканці Харкова та Одеси, активісти так званої "російської весни". А в Київській області спецслужба ліквідувала центр терористів "Ісламської держави", який надавав "притулок" бойовикам після скоєних злочинів", — підсумували у прес-службі СБУ.

[ + – ] повідомлення СБУ

Раніше повідомлялося, що СБУ провела обшуки в "Дунайському пароплавстві" через нібито можливу передачу флоту угорцям.

Також ми писали, що СБУ зупинила мережу, яка нібито створювала нові органи влади на Кіровоградщині.

Фокус повідомляв про те, що СБУ припинила контрабанду старовинної зброї та монет на мільйон доларів.