Рада предложила Зеленскому дать Героя Украины врачу, которая погибла при пожаре в Запорожье

Президенту Владимиру Зеленскому предложили посмертно наградить анестезиолога, которая до последнего боролась за жизни больных.

Депутаты Верховной Рады поддержали вручение звания Героя Украины врачу Ольге Гливе, которая погибла во время пожара в Запорожье. Такое предложение на заседании 5 марта одобрили 211 человек, лишь один проголосовал против.

Соответствующий запрос подал народный депутат Валентин Наливайченко из фракции "Батькивщина". Во время заседания 254 парламентария проголосовали за направление предварительно одобренного депутатского запроса президенту Владимиру Зеленскому, теперь он обязан его рассмотреть и принять решение.

[ + – ] Результаты голосования Верховной Рады по запросу Фото: Скриншот

[ + – ] Результаты голосования Верховной Рады по направлению президенту Фото: Скриншот

В результате пожара в здании инфекционной больницы Запорожья, который вспыхнул 4 февраля, погибли четыре человека: три пациента и врач-анестезиолог Ольга Глива. Медицинский работник до последнего пыталась спасти жизни больным.

Девушке было всего 26 лет, в 2020-м году выпускница-отличница Запорожского государственного медицинского университета закончила интернатуру. Коллеги рассказали журналистам, что Ольга была открытым и жизнерадостным человеком, увлекалась поэзией. 28 января, незадолго до трагедии, она разместила в социальной сети стихотворение, которое ее знакомые в комментариях назвали "пророческим". Вот эти строки:

Не просто быть,

Не просто созерцать,

А полностью стать слухом,

Раствориться.

Музыкант украинской инди-рок группы "Франко" Павел Шустряков в социальной сети "Фейсбук" поделился, что планировал снять Ольгу Гливу в клипе, но "не успел на пол дня".

Владимир Зеленский оперативно отреагировал на пожар в Запорожье, упомянув жертв трагедии. Президент подчеркнул тот факт, что люди пострадали в медицинском учреждении, где должны восстанавливать здоровье.

"Трое пациентов и молодая врач там погибли. Есть пострадавшие. Мои искренние соболезнования. Государство будет исправлять эту ситуацию, чтобы предотвратить подобное в будущем", – пообещал президент.

Министр здравоохранения Максим Степанов отправился в Запорожье и осмотрел больницу, где произошел пожар. По его словам, у спасателей практически не было возможности вытащить погибших из здания. Стоит отметить, что предварительной причиной эксперты назвали отравление угарным газом.