Рада запропонувала Зеленському дати Героя України лікарці, яка загинула під час пожежі в Запоріжжі
Президенту Володимиру Зеленському запропонували посмертно нагородити анестезіологиню, яка до останнього боролася за життя хворих.
Депутати Верховної Ради підтримали вручення звання Героя України лікарці Ользі Гливі, яка загинула під час пожежі в Запоріжжі. Таку пропозицію на засіданні 5 березня схвалили 211 осіб, лише один проголосував проти.
Відповідний запит подав народний депутат Валентин Наливайченко з фракції "Батьківщина". Під час засідання 254 парламентарії проголосували за надсилання попередньо схваленого депутатського запиту Президенту Володимиру Зеленському, тепер він зобовʼязаний його розглянути й ухвалити рішення.
Унаслідок пожежі в будівлі інфекційної лікарні Запоріжжя, який спалахнув 4 лютого, загинули чотири людини: три пацієнти та лікарка-анестезіологиня Ольга Глива. Медична працівниця до останнього намагалася врятувати життя хворим.
Дівчині було всього 26 років, у 2020-му році випускниця-відмінниця Запорізького державного медичного університету закінчила інтернатуру. Колеги розповіли журналістам, що Ольга була відкритою та життєрадісною людиною, захоплювалася поезією. 28 січня, незадовго до трагедії, вона розмістила в соціальній мережі вірш, який її знайомі в коментарях назвали "пророчим". Ось ці рядки:
Не просто быть,
Не просто созерцать,
А полностью стать слухом,
Раствориться.
Музикант української інді-рок групи "Франко" Павло Шустряков у соціальній мережі "Фейсбук" поділився, що планував зняти Ольгу Гливу в кліпі, але "не встиг на пів дня".
Володимир Зеленський оперативно відреагував на пожежу в Запоріжжі, згадавши жертв трагедії. Президент підкреслив той факт, що люди постраждали в медичному закладі, де повинні відновлювати здоровʼя.
"Троє пацієнтів і молода лікарка там загинули. Є постраждалі. Мої щирі співчуття. Держава виправлятиме цю ситуацію, щоб запобігти подібному в майбутньому", — пообіцяв президент.
Міністр охорони здоровʼя Максим Степанов вирушив у Запоріжжя та оглянув лікарню, де сталася пожежа. За його словами, у рятувальників практично не було можливості витягнути загиблих із будівлі. Варто зазначити, що попередньою причиною експерти назвали отруєння чадним газом.