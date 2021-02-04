26-летняя врач Ольга Глива, погибшая при пожаре в Запорожье, писала стихи и снималась в клипах
Молодая врач была выпускницей Запорожского медицинского университета, а 2020-м только окончила интернатуру.
Пожар в инфекционной больнице Запорожья унес жизни троих пациенток, находившихся под аппаратами ИВЛ и одного врача – погибла 26-летняя анестезиолог Ольга Глива.
"Страшная трагедия в Запорожье: пожар в областной инфекционной больнице оборвала жизни четырех человек. Среди них – и нашей выпускницы, врача-анестезиолога Ольги Сергеевны Гливы", – сообщается на сайте Запорожского государственного медицинского университета в четверг, 2 февраля.
Источник: Facebook / Ольга Гліва
Как указанно в публикации университета: "Медицина была ее призванием. Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасения пациентов".
"Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты она пыталась спасать жизни своих пациентов", – заключили в альма-матер погибшей, и выразили соболезнования родным.
Как сообщается в спецрепортаже ТСН в четверг, 4 февраля, погибшая, журналисты выяснили от коллег некоторую информацию о погибшей: та была жизнерадостной, открытой, любила природу, и даже писала стихи. Незадолго до своей смерти девушка опубликовала в Facebook стихотворение, которое ее знакомые в комментариях назвали "пророческим".
"Не просто быть,
Не просто созерцать,
А полностью стать слухом,
Раствориться", – написано в последнем статусе девушки от 28-го января.
На странице у Ольги, на стене у погибшей появилось несколько постов уже после ее кончины. В одном – собирают деньги для родных. В другом – музыкант из украинской инди-рок группы "Франко" Павел Шустряков сообщает, что как раз собирался снять клип с участием покойной, но "не успел на пол дня".
Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.