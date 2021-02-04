26-летняя врач Ольга Глива, погибшая при пожаре в Запорожье, писала стихи и снималась в клипах

Молодая врач была выпускницей Запорожского медицинского университета, а 2020-м только окончила интернатуру.

Пожар в инфекционной больнице Запорожья унес жизни троих пациенток, находившихся под аппаратами ИВЛ и одного врача – погибла 26-летняя анестезиолог Ольга Глива.

"Страшная трагедия в Запорожье: пожар в областной инфекционной больнице оборвала жизни четырех человек. Среди них – и нашей выпускницы, врача-анестезиолога Ольги Сергеевны Гливы", – сообщается на сайте Запорожского государственного медицинского университета в четверг, 2 февраля.

Источник: Facebook / Ольга Гліва

Как указанно в публикации университета: "Медицина была ее призванием. Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасения пациентов".

"Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты она пыталась спасать жизни своих пациентов", – заключили в альма-матер погибшей, и выразили соболезнования родным.

Как сообщается в спецрепортаже ТСН в четверг, 4 февраля, погибшая, журналисты выяснили от коллег некоторую информацию о погибшей: та была жизнерадостной, открытой, любила природу, и даже писала стихи. Незадолго до своей смерти девушка опубликовала в Facebook стихотворение, которое ее знакомые в комментариях назвали "пророческим".

"Не просто быть,

Не просто созерцать,

А полностью стать слухом,

Раствориться", – написано в последнем статусе девушки от 28-го января.

[ + – ] Facebook / Ольга Гліва

На странице у Ольги, на стене у погибшей появилось несколько постов уже после ее кончины. В одном – собирают деньги для родных. В другом – музыкант из украинской инди-рок группы "Франко" Павел Шустряков сообщает, что как раз собирался снять клип с участием покойной, но "не успел на пол дня".

Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.