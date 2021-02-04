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26-летняя врач Ольга Глива, погибшая при пожаре в Запорожье, писала стихи и снималась в клипах

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Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Фото: Facebook / Ольга Гліва | Ольга Глива

Молодая врач была выпускницей Запорожского медицинского университета, а 2020-м только окончила интернатуру.

Пожар в инфекционной больнице Запорожья унес жизни троих пациенток, находившихся под аппаратами ИВЛ и одного врача – погибла 26-летняя анестезиолог Ольга Глива.

"Страшная трагедия в Запорожье: пожар в областной инфекционной больнице оборвала жизни четырех человек. Среди них – и нашей выпускницы, врача-анестезиолога Ольги Сергеевны Гливы", – сообщается на сайте Запорожского государственного медицинского университета в четверг, 2 февраля.

Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар

Источник: Facebook / Ольга Гліва

Как указанно в публикации университета: "Медицина была ее призванием. Ольга Сергеевна с отличием окончила Запорожский государственный медицинский университет, блестяще училась в интернатуре, которую закончила в 2020 году. Впереди была целая жизнь, которую молодая врач-анестезиолог планировала посвятить спасения пациентов".

Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Источник: zsmu.edu.ua

"Ольга Сергеевна сполна выполнила свою миссию на этой Земле – до последней своей минуты она пыталась спасать жизни своих пациентов", – заключили в альма-матер погибшей, и выразили соболезнования родным.

Как сообщается в спецрепортаже ТСН в четверг, 4 февраля, погибшая, журналисты выяснили от коллег некоторую информацию о погибшей: та была жизнерадостной, открытой, любила природу, и даже писала стихи. Незадолго до своей смерти девушка опубликовала в Facebook стихотворение, которое ее знакомые в комментариях назвали "пророческим".

"Не просто быть,

Не просто созерцать,

А полностью стать слухом,

Раствориться", – написано в последнем статусе девушки от 28-го января.

Погибшая, врач, запорожье, Ольга Глива, пожар
Facebook / Ольга Гліва

На странице у Ольги, на стене у погибшей появилось несколько постов уже после ее кончины. В одном – собирают деньги для родных. В другом – музыкант из украинской инди-рок группы "Франко" Павел Шустряков сообщает, что как раз собирался снять клип с участием покойной, но "не успел на пол дня".

Напомним, в реанимационном боксе COVID-отделение погибли трое пациенток и анестезиолог: женщинам было 91, 76 и 64 года, причем все больные находились под аппаратами ИВЛ. Предварительная причина гибели – отравление угарным газом.