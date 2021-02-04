26-річна лікарка Ольга Гліва, загибла під час пожежі в Запоріжжі, писала вірші і знімалася в кліпах

Молода лікарка була випускницею Запорізького медичного університету, а 2020-го тільки закінчила інтернатуру.

Пожежа в інфекційній лікарні Запоріжжя забрала життя трьох пацієнток, які перебували під апаратами ШВЛ і одного лікаря — загинула 26-річна анестезіолог Ольга Гліва.

"Страшна трагедія в Запоріжжі: пожежа в обласній інфекційній лікарні обірвала життя чотирьох людей. Серед них — і нашої випускниці, лікаря-анестезіолога Ольги Сергіївни Гліви", — повідомляється на сайті Запорізького державного медичного університету в четвер, 2 лютого.

Джерело: Facebook/Ольга Гліва

Як вказано в публікації університету: "Медицина була її покликанням. Ольга Сергіївна з відзнакою закінчила Запорізький державний медичний університет, блискуче вчилася в інтернатурі, яку закінчила у 2020 році. Попереду було ціле життя, яке молода лікар-анестезіолог планувала присвятити порятунку пацієнтів".

"Ольга Сергіївна сповна виконала свою місію на цій землі — до останньої своєї хвилини вона намагалася рятувати життя своїх пацієнтів", — підсумували в альма-матер загиблої і висловили співчуття рідним.

Як повідомляється в спецрепортажі ТСН у четвер, 4 лютого, журналісти з'ясували від колег деяку інформацію про загиблу: та була життєрадісною, відкритою, любила природу і навіть писала вірші. Незадовго до своєї смерті дівчина опублікувала у Facebook вірш, який її знайомі в коментарях назвали "пророчим".

"Не просто бути,

Не просто споглядати,

А перетворитись повністю у слух,

І розчинитись", — написано в останньому дописі дівчини від 28-го січня.

[ + – ] Facebook/Ольга Гліва

На сторінці в Ольги з'явилося кілька постів уже після її смерті. В одному — збирають гроші для рідних. В іншому — музикант з української інді-рок групи "Франко" Павло Шустряков повідомляє, що якраз збирався зняти кліп за участю покійної, але "не встиг на пів дня".

Нагадаємо: у реанімаційному боксі COVID-відділення загинули троє пацієнток і анестезіолог : жінкам було 91, 76 і 64 роки, причому всі хворі перебували під апаратами ШВЛ. Попередня причина загибелі — отруєння чадним газом.